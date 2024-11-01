原标题：疾风劲草 岁寒方验 2024三季度中国小微经营者报告发布

10月30日，“光华思想力研讨会：小微经营者，疾风劲草暨中国小微经营者报告发布”于线上举行，众多相关领域的学者与业界专家共同探讨了中国小微经营者的现状与未来发展趋势。本次研讨会由北京大学光华管理学院、北京大学企业大数据研究中心和北京大学中国社会科学调查中心联合主办，蚂蚁集团研究院与网商银行协办。

会上，北京大学光华管理学院讲席教授张晓波、蚂蚁集团研究院院长李振华联合发布了《2024年三季度调查报告暨四季度小微经营者信心指数》。报告显示，得益于9月底国家政策的调整，小微经营者对第四季度的信心指数跃升至51.0%，重返乐观区间。同时，小微经营者的经营状况总体呈现缓和复苏态势：营收环比回升，净利润率环比持平于4.7%，现金流维持时间较上季度与去年同期均有增长。

今年，国家出台多项措施支持消费，如大规模设备以旧换新、汽车以旧换新，主要集中在实物消费、大件消费，对餐饮食宿、文化娱乐、医疗养老等日常消费、小额消费支持相对较少。调研报告也发现，制造业、商业服务业小微的信心明显增长，而消费服务业依然疲弱。政策刺激带来短期的信心提振，小微经营者对市场需求、营业收入的改善预期明显，但小微经营者的增加雇员、扩张生意的意愿不明显。小微经济要进入更良性循环，还需实际经营状况实现更持续的改善。

会上，北京大学光华管理学院院长刘俏表示，“小微经营者和国家战略性新兴产业、未来产业等构成一个生态。希望国家的政策能更多往消费端、需求端倾斜，客观上对小微经营者状况的改善能够起到作用，对于提升全要素生产率、支撑新质生产力发展也有帮助。”“相比中大型企业，小微企业抗风险能力弱，对改善宏观环境、提升需求水平的需求更为迫切。”

中国宏观经济研究院教授常修泽表示，“小微经营者与人民群众关系十分直接，一般的老百姓接触中国经济，直接接触点是小微经营者，要为小微经营者创造良好的营商环境。”

网商银行董事长金晓龙表示，消费补贴政策可以考虑更多向服务业小微倾斜，广大人民群众在吃穿住行等日常生活消费中享受到政府补贴，满足感会更好，服务业拉动就业的效果也会更好。网商银行作为一家专注于服务小微的银行，将持续关注小微，全力通过线上化的信贷、理财、支付结算等综合化的数字金融服务支持小微，服务好实体经济。

《中国小微经营者调查》由北京大学企业大数据研究中心、北京大学中国社会科学调查中心联合蚂蚁集团研究院、网商银行开展并发布，已持续调研了四年多。其中，“小微信心指数”是学术界连续跟踪小微经营者的信心指数，为各界研究小微群体提供了大规模的微观数据，一定程度上可作为统计局、财新等发布的PMI、企业家信心指数的补充。

(责编：曹淼、李源)

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