11月1日，资生堂中国宣布将在第七届中国国际进口博览会上展出其为未来出行空间定制的创新美肤体验。

资生堂中国总裁兼CEO梅津利信表示：“资生堂自创立起就着眼未来，始终以超出当前市场预期的标准开发前沿科技，帮助消费者在未来的生活场景获得美肤体验。中国历来是创新科技应用的前沿阵地，洞悉中国的创新趋势意味着把握未来发展机遇。在当前中国突飞猛进的创新应用中，自动驾驶技术有望将未来的出行时间和空间转变为消费者美肤体验的新生活场景。为了前瞻部署，资生堂中国率先应用集团前沿黑科技，探索这一未来场景的美肤模式，并率先通过进博会这一平台帮助中国消费者提前体验。未来，我们将针对新的美肤生活场景持续引进创新，为中国社会作出更多贡献。”

据介绍，进博会期间，体验者将在资生堂打造的“美时美刻体验舱”中，通过加载的“4D面部老化模拟技术”接受肌肤诊断。根据诊断结果，资生堂将给出关于护肤方法、产品选择、生活方式等在内的综合美肤建议。随后，资生堂基于40年“芳香学研究”，从具有不同情绪和美肤功效的香氛中，为体验者提供量身定制的香氛体验。

“资生堂集团正在持续深化对肌肤诊断科技的研究，帮助消费者更精准地了解其护肤需求。我们创新的‘4D面部老化模拟技术’不仅将用于未来出行空间，还将在不久的将来应用到更广泛的美肤业务场景，例如资生堂的线下门店。我们希望借助进博会的首秀迅速扩大影响，并在进博会后与本土合作伙伴开展市场应用的探索。” 资生堂中国首席研发官荒木秀文说。

(责编：董童、李源)

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