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把群众所需所盼干实干好

冯月岩
2024年11月01日17:23 | 来源：人民网
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党的二十届三中全会指出，聚焦提高人民生活品质，聚焦建设美丽中国。国有企业，作为保障和改善民生的重要力量，必须在中国式现代化新征程上为了人民走在前、扛担当。

滨州市财金投资集团有限公司，是滨州市国资委管理的市属国有企业，始终牢记广大群众的所需所盼，逐步蹚出了一条改革发展的稳固道路。

让巍巍黄河，成为群众往返道路上的秀丽景色

随着区域协同发展不断深入，1972年和2004年建成的两座桥梁，渐渐难以满足群众跨黄河两岸工作生活的出行需要。短短30公里的距离，耗费个把小时的时间，成为群众心中的心结。市委、市政府把新建桥梁工作交给滨州财金。为实现高效交通，滨州财金把桥梁架在与城区中心主干道及周边高速公路相连之处；为保护生态环境，数易图纸，维护原生风貌，减少征迁之苦。这样一来，主桥跨度增加、施工难度增大、投资成本提升。在干部职工不懈努力和中铁大桥局技术支持下，研究出一整套特殊地层钻孔灌注桩的工艺工法，创新采用钢-砼结合梁施工及体外预应力施工技术，使用国内技术领先的UHPC超高强度混凝土材料，完成了黄河流域桥梁中第一例820吨级桥体钢梁提升合龙。投资35亿元的新桥，在2023年12月主桥通车，日均通行车辆1.7万余辆，黄河南北两岸通勤时间平均缩短30分钟，烟波浩淼、沃土绿荫的大河风光成为群众每天通勤道路上的美丽景色。

让笑语墨香，成为少年儿童成长道路上的美好记忆

2023年4月，滨州入选了第二批建设国家儿童友好城市名单，在“一米高度看世界”的理念里，群众需要什么，成为了滨州财金的新关切。经市委、市政府批准，积极投资建设黄河植物园文化旅游基础设施项目，选址在黄河周边，嵌入城市南部湿地风景片区，紧邻黄河楼城市地标，既融入优美生态，又讲好黄河故事。坚持绿色低碳理念，设置海绵城市设施，回收雨水用作绿化浇灌，全面使用环保材料，为青少年提供健康安全研学环境。施工中，通过BIM技术结合现场施工情况进行1：1模板放样和加工下料，不到一年时间，占地200亩的青少年综合研学中心拔地而起，建成了“关心下一代主题公园”，在2024年5月全国第七届家长大会现场揭牌；推动滨州市53项“冠军产品”在研学场所集中展示推广，着力激发青少年热爱科学的热情，激发求知欲望；与上海季高集团联合运营的室外儿童乐园在2024年6月1日盛大开园，向全市儿童献上了一份充满诚意的节日贺礼。

让群众心声，成为改革发展道路上的前行指引

“滨州什么时候才能通高铁啊？”老百姓的期盼，就是行动方向。津维高铁、济滨高铁滨州段，滨州财金扛起了65亿元的全市出资任务，在稳定的现金流保障下，工程建设一直在全线进度靠前，滨州人民的高铁梦已经进入倒计时。“养老压力越来越重，我要是老了可怎么办？”聚焦缓解养老供需矛盾，滨州财金投资建设社会养老服务中心，打造康养片区，投放医疗设备，筹建山东康养职业学院，着力促进医养结合。“乡村振兴需要高质量物流服务提供支持。”立足高铁片区建设，滨州财金与浙江传化集团合作推动建设集智能仓储、高效配送、多式联运于一体的现代化智慧综合物流园区，加速地区物流企业集群化转型升级，辐射带动区域经济高质量发展。

初心凝聚力量，使命催人奋进。下一步，滨州财金将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚持党的领导，坚持守正创新，在改革中谋发展，在发展中持续保障和改善民生。

（作者为滨州市财金投资集团有限公司党委书记、董事长）

(责编：杨曦、吕骞)
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