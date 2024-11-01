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达成年度计划118% 南水北调中线一期工程顺利完成

2024年11月01日16:08 | 来源：人民网
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人民网北京11月1日电 （欧阳易佳）据水利部消息，10月31日，南水北调中线一期工程顺利完成2023—2024年度（2023年11月1日—2024年10月31日）调水任务，调水量83.37亿立方米，为年度计划的118%。

自2014年通水以来，南水北调中线一期工程10年累计调水超680亿立方米，其中生态补水106.37亿立方米。工程向北京市、天津市累计调水均超百亿立方米，南水已占北京城区供水量的70%以上，天津市主城区供水几乎全部为南水，有力保障了工程沿线省市的供水安全。

中国南水北调集团相关负责人表示，调水期间，南水北调中线一期工程运行安全平稳，供水水质稳定达标，经受住了汛期多轮强降雨和冰期低温雨雪冰冻灾害等多重考验，有力有效保障了受水区供水安全，发挥了显著的经济、社会和生态效益。

据悉，下一步，水利部将结合受水区用水需求和水源区来水情况，强化统筹，实施水量科学调度，确保顺利完成年度调水任务，同时进一步深化用水权交易改革，不断提升工程效益。

(责编：王仁宏、吕骞)
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