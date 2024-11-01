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用友网络王文京：把握数智化机遇 做难而正确的事

人民网记者 李彤 黄盛
2024年11月01日18:14 | 来源：人民网
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【中国上市公司协会推荐语】

为更好发挥宣传上市公司高质量发展成效的窗口作用，彰显中国企业家的思想力与领导力，中上协联合人民网共同开设了“封面人物：上市公司高管访谈录”栏目，邀请上市公司“掌门人”共同探讨上市公司高质量发展之路。

本期“封面人物”邀请用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”）董事长兼CEO王文京接受访谈。用友网络是中上协副会长单位，多年来深耕企业数智化服务和软件国产化自主创新，曾入选中上协《上市公司数字化转型最佳实践》《上市公司董办优秀实践》《上市公司董事会优秀实践》。

党的二十届三中全会提出，“以国家标准提升引领传统产业优化升级，支持企业用数智技术、绿色技术改造提升传统产业”“加快新一代信息技术全方位全链条普及应用，发展工业互联网，打造具有国际竞争力的数字产业集群”。作为国内较早投身企业数智化服务的科技企业之一，从企业软件开发到数智商业创新平台建设，用友网络30余年的创新历程见证了我国企业软件产业的蓬勃发展，也为我国数字经济发展贡献了力量。

【观点摘要】

·数智化对我国软件产业是一次难得的产业升级机遇，在把握机遇的过程之中，要做一些难而正确的事。

·数智时代，数据已经变成了关键资产，企业可以把数据作为资产进行经营和协作。

·我国新一代企业软件在全球市场已具有竞争力，中国企业软件出海，已是产业发展的新潮流。

近一段时间以来，用友网络董事长兼CEO王文京的工作日程排得很满，参加第二十六届中国国际软件博览会、接受“封面人物”栏目专访……在他忙碌的背后，体现了数字经济在我国经济发展中的地位和作用日益凸显，企业的数智化转型正在重构产业组织模式，提升着经营主体的运营效率，也带动软件产业积极创新和升级。

“数智化对我国软件产业是一次难得的产业升级机遇，在把握机遇的过程之中，要做一些难而正确的事。”王文京在访谈中提到了数智化转型升级、企业数据资源开发利用、中国企业出海等话题。他表示，中国企业软件产业近年来经历了理念创新、技术升维、产品换代、业务转型、产业生态化、市场全球化的积极创新与进化，在全球市场具有竞争力，发展前景广阔，未来可期。

数据已经变成了关键资产

近年来，从数字中国建设到壮大数字经济，再到全面推进“互联网+”，产业数字化与数字产业化伴随着数字经济的政策支持，成为了业界关注的话题。

用友网络董事长兼CEO王文京（左）做客 “封面人物”上市公司高管访谈节目。 人民网记者 翁奇羽摄

用友网络董事长兼CEO王文京（左）做客“封面人物”上市公司高管访谈节目。人民网记者 翁奇羽摄

一系列支持政策，为数智化转型升级提供了支持和指引。记者梳理发现，2021年我国提出推动产业数字化、智能化改造，协同推进数字产业化和产业数字化，建设数字中国；2022年，进而提出传统产业数字化、智能化改造加快，促进数字经济发展；2023年再提出加快传统产业和中小企业数字化转型。

王文京将企业数字化到数智化分为三个层级，首先是业务在线，即企业里所有业务和管理工作实现线上化；其次是数据驱动，基于业务在线后的大量数据，进行分析、洞察、决策，实现数据驱动；三是智能运营，在数据资源基础上利用人工智能技术，让企业的生产经营越来越智能化。在他看来，目前大部分企业处于从业务在线到数据驱动的阶段，少数领先企业已经从数据驱动走向了智能运营。在这背后，把数据资产应用好，成为企业经营的重要组成部分。

近期，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快公共数据资源开发利用的意见》（以下简称《意见》）提出，将数据产业作为鼓励发展类纳入产业结构调整指导目录，相关企业可以享受研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠等政策。

“数智化时代，数据已经变成了关键资产，企业可以把数据作为资产进行经营和协作。”王文京在谈到《意见》时说，政策有利于从事大数据、数据资产应用的创新企业发展。把数据应用好，可以助力企业改进生产经营、提升管理水平、创新产品技术。同时，企业需要外部数据资产来服务于自身发展，《意见》推动企业将数据资产，更综合、更体系应用起来，发挥数据的作用价值。

把数智化转型纳入到企业发展中

王文京在“封面人物”上市公司高管访谈节目中接受采访。人民网记者 翁奇羽摄

王文京在“封面人物”上市公司高管访谈节目中接受采访。人民网记者 翁奇羽摄

在王文京的思考中，自有商业以来，技术一直是影响、改变、推进商业发展的重要的力量。数字和智能技术，极大推进了企业的进步发展、产业的转型升级。与此同时，企业数智化也是发展新质生产力、推进高质量发展的重要路径。

他说，数智化带给企业的价值体现在三个方面，其一是业务敏捷，帮助企业实现实时感知、快速响应和协同运营；其二是精益管理，让企业实现精细化、高质量、效益化；其三是全球运营，帮助企业快速在不同国家和地区构建业务运营体系，支持全球化运营。

如何抢抓数智化发展机遇？王文京认为，要把数智化转型纳入到企业的发展战略中，统一企业的数智平台，选出合适的数智化应用系统，快速构建数智化运营体系。

他说：“企业信息化ERP系统在利用了数字智能技术后，正在升级成新一代面向企业业务创新、管理变革的数智平台，实现了数智赋能的全新经营和发展。”

比如用友已率先完成了从信息化时代到数智化时代的产品进化，新一代用友BIP产品体系，包括数智平台底座、丰富的领域与行业应用，以及大规模生态体系，处于全球领先水平，帮助企业实现从以ERP为代表的“流程驱动、提高效率”，升级到以BIP为代表的企业数智化全新阶段。

谈及把握数智化机遇，王文京分享了“难而正确”的事：首先要基于新一代数字智能技术进行产品换代，进行大量的技术研发；其次要做商业模式的转型，在云计算之后，越来越多的企业软件要用云服务的方式向客户提供服务，这就要求软件企业自身业务模式实现转型；三是构建产业生态，在业务上形成密切协同合作的生态化发展模式，继而实现产业生态的构建和营运。再有就是推进中国软件出海的重任。

我国软件企业在全球市场具有竞争力

数智化时代，我国软件企业取得显著突破，已进入全球领先行列，越来越多的中国大型企业国际厂商系统升级到中国企业软件。

王文京认为，在信创方面，要倡导“价值化替代”的理念，不只是简单的替换上一代的产品，而是要以新一代的技术、平台和应用将企业软件的数智化升级与信创相结合。

在软件产业高质量发展中，建设行业共性技术平台成为业界共识。通过平台的搭建，能够整合行业资源，提供共性技术研发及应用服务，加强产业共性技术的源头供给，解决跨行业、跨领域的关键共性技术问题，提升产业链水平。

行业资源的整合、产业链水平的提升，推动了软件产业走向海外市场，打造“第二增长曲线”。工业和信息化部的数据显示，2024年上半年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好。

王文京说，用友积极拓展全球市场，到了数智化转型新阶段，我国企业软件在海外市场的竞争力进一步增强。通过在海外调研发现，不少海外企业在信息化时代的ERP系统很成熟，但数智化应用已经落后于中国的很多企业。可以看到，很多中国企业的数智化水平已经走到了全球领先行列，基于中国土壤研发出的新一代数智化平台和应用系统，在海外市场是有竞争力的。

“也要看到，中国软件出海仍需要在产品的全球化、全球业务体系构建、人才队伍建设上发力，以此走向更加广阔的未来。”他说。

(责编：王仁宏、吕骞)
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