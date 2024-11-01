欧阳易佳

深秋时节的西陵峡，依然是满眼绿色、万顷碧波。1994年12月14日，长江三峡工程在这里正式开工建设，不仅实现了“截断巫山云雨，高峡出平湖”的壮美画卷，更给浩荡长江带来了意义深远的改变。

三十年弹指一挥间。三峡工程投入运行以来，发挥着“大国重器”的巨大综合效益。

三峡工程。三峡集团供图

三峡工程巨大综合效益全面发挥

输送绿色能源。滔滔长江水转化为电能，截至10月上旬，三峡电站累计发电量16620亿千瓦时，相当于节约标准煤5.28亿吨，减少二氧化碳排放14.34亿吨。

提供水源保障。汛期蓄水，枯水期适时为中下游补水，三峡水库累计为长江中下游调节补水2686天，补水总量超3600亿立方米，保障长江中下游人饮和灌溉用水安全。

保护生态多样性。中华鲟、珙桐、荷叶铁线蕨……针对长江濒危动植物采取多种保护措施，建立长江珍稀鱼类培育基地、长江珍稀植物培育基地等4个培育基地，初步形成了长江生物多样性保护和生态修复流域化布局。

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三峡工程自运行以来，全面充分发挥防洪、发电、航运、补水、生态等综合效益，有力推动了长江经济带高质量发展。

“三峡工程在长江防洪体系中发挥了关键性骨干作用。”中国三峡集团流域枢纽运行管理中心党委书记徐长义说得毫不含糊。

今年国庆节前夕，三峡升船机完成了通航以来的第四次停航检修。如今，一艘3000吨客轮利用升船机过坝只要40分钟，一艘艘船舶通过这座巨型“空中电梯”的托举，能够快速、便捷、舒适地“翻越”三峡大坝。

三峡双线五级船闸。三峡集团供图

“三峡水库蓄水后，显著改善了三峡库区和长江中游宜昌至武汉段的航道条件，库区干流航道等级由III级提高为I级。”中国三峡集团流域枢纽运行管理中心枢纽管理部副主任程航介绍。随着三峡双线五级船闸和三峡升船机联合运行，长江作为“黄金水道”的作用日益凸显。

数据显示，截至10月上旬，三峡船闸自2003年投运以来，累计运行20.7万闸次，通过船舶104.6万艘次，通过货物超21.2亿吨；三峡升船机自2016年9月试通航以来，累计有载运行2.9万厢次，通过各类船舶2.9万艘次、旅客139.3万人次，过机货运量1811.2万吨。

促进库区移民生产生活条件改善

“现在开心喽！自来水不仅水量大还稳定。”重庆市云阳县地处三峡库区腹心，是三峡库区移民大县。前几年，该县黄石镇黄石社区的库区移民温阿姨老感到水不够用，如今打开水龙头，洁净的自来水“哗哗”流出，温阿姨满脸洋溢着喜悦。

黄石社区自来水的变化来自云阳县黄石水厂的改造扩容。2021年，云阳县投入8000余万元资金，其中包含三峡后续项目资金5000余万元，对黄石水厂和管网进行提能升级，水厂的日供水量由5000吨达到1.5万吨，覆盖黄石镇周边农村、数智森林小镇及黄岭工业园区，人口数量提升至5万余人。

“在三峡后续工作资金的支持下，云阳城乡供水一体化建设迎来了春天。”云阳县水利局局长周道吉说，近年来，云阳县累计使用三峡后续专项资金13.39亿元，建设了5座小Ⅰ型水库，推动全县城乡供水水质提升，持续实现从“有水吃”向“吃好水”转变。

湖北省兴山县古夫镇深渡河村属三峡库区淹没区，2014年前，因为坐落大山深处、交通不便，这里村民追求发展、富裕的步履走得很艰难。如今，一条“最美水上公路”跨越高山河谷，将深渡河村与兴山县城、宜昌市区快速连接，将小山村连上大市场，给村子带来翻天覆地的变化。

鸟瞰兴山水上公路。湖北水利厅供图

“这是一条发展致富路。”深渡河村村支书万伟深有感触地说，过去从村里到县城要乘船再换车辗转，现在开车只要15分钟，村里种植的柑橘、樱桃、李子等农产品都卖上了好价钱。

劈山跨壑开新路，汩汩清流润心田。秭归长江公路大桥、白家河水库、巴东县巴野公路……在三峡库区，因为三峡后续工作扶持的通水、通路等基础设施改善而带来的变化比比皆是，一批重大基础设施和学校、医院等公共服务设施投入使用，库区移民的获得感、幸福感、安全感不断增强。

库区产业扶持成效明显

在兴山县昭君镇陈家湾村的民宿“别院客栈”，60岁的库区移民孙晓兰正忙着张罗新入住的客人。虽然晚年才开始入股经营民宿，但孙晓兰已经尝到了市场的甜头：“现在我们民宿在线上订房，国庆长假客房早早订满，非常火爆。”

陈家湾村是三峡库区移民村，也是王昭君的故里。2015年，兴山县投入三峡后续项目资金2200多万元在陈家湾村打造“昭君别院”，保留住了历史底蕴和人文胜迹。

好风景引来新产业。陈家湾村华丽转身，游客慕名而来，村民找到了稳定的致富源。每年4月底村里举行蔷薇花节，今年办到第三届，每天前来观赏的游客都在2000人以上。

三峡后续工作的产业扶持，既连着民生，又连着发展。在万州区陈家坝街道向坪社区小桔灯生态文化旅游区，路边枝头处处可见青色的红桔幼果，“等到11月底红桔成熟，形如灯笼，色似红霞，汁甜味美，清香沁脾，很受市场欢迎。”万州区水利局工作人员傅开焮如数家珍般介绍。

万州区种植红桔历史悠久，现为国家地理标志性保护产品。“这块地方以前是渔村，因为蓄水移民，沉寂多年。”谈及小桔灯生态文化旅游区的变迁，万州区副区长王伟感慨，“在三峡后续移民安稳致富类项目的支持下，又重新热闹了起来。”

小桔灯点亮大市场，库区人吃上生态饭。在三峡后续资金的牵引带动下，库区产业扶持成效明显——扶持生态农业园46.8万亩，培育形成秭归脐橙、涪陵榨菜等一批特色农业品牌；建设生态工业园区21个，扶持一批重点景区建设；库区GDP年均增长率达到15.9%，较全国高6.6个百分点。

万州小桔灯生态文化旅游区。重庆水利局供图

“三峡库区是百万移民安置地，同时也是长江经济带发展、新时代中部崛起和西部大开发等国家战略的重要支点。”水利部三峡工程管理司司长阮利民表示，水利部门坚决落实中央作出的关于开展三峡后续工作的重大部署，以“保安全、惠民生、促发展”为主线，继续构建三峡工程运行安全长效机制和持续推进三峡库区高质量发展。

(责编：王仁宏、吕骞)

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