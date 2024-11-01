上海证券交易所日前发布的数据显示，沪市科创板上市公司前三季度累计实现研发投入1040亿元，同比增长7%，研发投入占营业收入比例的中位数达12.6%。

上交所表示，科创板公司向新势头强劲，一批科创板公司迎来攻克关键核心技术的收获期，科技创新成果不断涌现。截至10月，科创板第五套标准上市的创新药公司均已实现核心产品的上市或上市申请递交。“研发+出海”齐头并进，前三季度生物医药产业链进一步释放活力。集成电路产业链展现出蓬勃的发展潜力，有多家公司业绩大幅增长。

同时，科创板公司以高质量产业并购加速技术突破、产业整合和国际化布局。特别是“科创板八条”发布以来，科创板新增披露40余单股权收购交易，单数为去年同期2倍多，金额合计超110亿元。

在指数和指数产品投资方面，今年以来，科创板共推出科创200、科创半导体材料设备等9条指数，科创板指数总数达25条，构建了覆盖规模、主题、策略等类别的科创板指数体系。截至10月底，科创指数境内外产品规模近2900亿元，较年初增长超70%，其中科创50指数境内外产品规模近2200亿元，较年初增长超40%。（记者姚均芳、潘清）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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