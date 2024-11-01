人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

科创板上市公司前三季度研发投入超千亿元

2024年11月01日20:08 | 来源：新华社
小字号

　　上海证券交易所日前发布的数据显示，沪市科创板上市公司前三季度累计实现研发投入1040亿元，同比增长7%，研发投入占营业收入比例的中位数达12.6%。

　　上交所表示，科创板公司向新势头强劲，一批科创板公司迎来攻克关键核心技术的收获期，科技创新成果不断涌现。截至10月，科创板第五套标准上市的创新药公司均已实现核心产品的上市或上市申请递交。“研发+出海”齐头并进，前三季度生物医药产业链进一步释放活力。集成电路产业链展现出蓬勃的发展潜力，有多家公司业绩大幅增长。

　　同时，科创板公司以高质量产业并购加速技术突破、产业整合和国际化布局。特别是“科创板八条”发布以来，科创板新增披露40余单股权收购交易，单数为去年同期2倍多，金额合计超110亿元。

　　在指数和指数产品投资方面，今年以来，科创板共推出科创200、科创半导体材料设备等9条指数，科创板指数总数达25条，构建了覆盖规模、主题、策略等类别的科创板指数体系。截至10月底，科创指数境内外产品规模近2900亿元，较年初增长超70%，其中科创50指数境内外产品规模近2200亿元，较年初增长超40%。（记者姚均芳、潘清）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金价持续高位波动 前三季度国内实物黄金消费回落
　　人民网北京11月1日电 （记者杜燕飞）今年以来，黄金价格屡创新高。受此影响，我国黄金消费市场出现了一些变化。…
“大国重器”三峡描绘长江新画卷
　　深秋时节的西陵峡，依然是满眼绿色、万顷碧波。1994年12月14日，长江三峡工程在这里正式开工建设，不仅实现了“截断巫山云雨，高峡出平湖”的壮美画卷，更给浩荡长江带来了意义深远的改变。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部