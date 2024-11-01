人民网北京11月1日电 （记者李栋）农业的产物一半在籽实，一半在秸秆。秸秆被称为“另一半农业”，综合利用开发其价值，任重道远。1日，2024农业高质量发展暨秸秆新制造专题座谈活动在京举办，与会嘉宾围绕当前秸秆综合利用情况，交流好经验、好做法。

2024农业高质量发展暨秸秆新制造专题座谈活动在京举办。主办方供图

农业农村部原党组副书记、副部长，中国农业绿色发展研究会理事长余欣荣表示，要以农业新质生产力为指引，推进农业生物质利用。

余欣荣认为，要因地制宜科学规划农业新质生产力发展，并以新质生产力为指引，通过出台农业生物质发展规划，推进农业生物质科技创新，加强农业生物质利用产业链的认知与整合，强化政策支持与国际合作等，推动农业绿色高质量发展。

农业农村部数据显示，当前，全国秸秆综合利用率超过88%，秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化、原料化利用率分别为57.6%、20.7%、8.3%、0.7%和0.8%，“农用为主、五化并举”的利用格局已经形成。

中粮生物科技相关负责人表示，在秸秆生物质能源的开发利用过程中，希望通过产业帮扶助力乡村振兴，打赢“秸秆污染”防治战、为国家碳达峰碳中和目标提供绿色方案，实现环境保护和可持续发展。

安徽丰原集团相关负责人建议，通过制定支持非粮生物材料产业发展政策，引导乡镇分布式秸秆制糖工厂建设，加快推进生物制造等新质生产力产业发展。

与会嘉宾均认为，秸秆既是农业废弃物，也是重要的农业资源，秸秆有效处理利用事关农业绿色发展、事关农村生态环境、事关农民切身利益，是“三农”工作的重要内容。秸秆综合利用是一项复杂的系统性工作，在稳粮保供任务更重、绿色低碳要求更高的新形势下，必须系统谋划、整体推进秸秆综合利用工作。

此次活动由中国农村杂志社组织，中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所、农业农村部农业生态与资源保护总站协助支持。来自秸秆综合利用领域的企业和行业协会代表约40人参加座谈活动。

(责编：王仁宏、吕骞)

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