人民网北京11月1日电 （记者乔雪峰）11月1日，由中铁二十四局承建的安来高速公路渝鄂界至建始段重点控制性工程——西密山隧道顺利贯通，为安来高速公路全线通车奠定坚实基础。

据介绍，安来高速建成通车后，穿越巫山连通鄂渝，形成纵贯南北的高速公路大通道，将对带动渝北、鄂西地区深度融入长江经济带高质量发展、西部大开发等国家战略，推动鄂西生态文化旅游圈建设等具有重要意义。

据了解，安康至来凤高速公路是我国“八纵八横”高速公路网中银川至北海高速公路重要组成部分，这条始于银川，终至百色的高速公路，尽管主线绕开巫山巫峡，但它的第一条联络线，还是剑指天险而去，将南北两大山区一线串起，更成为大西北与大东南陆上交通的捷径。项目起于陕西省安康市，经陕西、重庆、湖北3省市，终点在湖北省来凤县。

路线全长446.26公里，共途径3个省9个市县，共分为9段分别进行建设。近几年来，陕西、重庆境内相对平缓路段相继建成通车，唯有巫山、巫峡段停滞不前，渝鄂界至建始段（以下简称建始北项目）成为446公里的安来高速最后的断点。

西密山隧道位于湖北恩施州建始县长梁镇，为分离式隧道，隧道全长1825米，最大埋深448米，由碎石土、页岩，砂岩组成。隧道施工时存在顺层开挖、穿越溶洞，施工安全风险极高。

在施工过程中，项目团队通过配备设置扬尘监测系统、自动喷淋系统和洗车池、雾炮机、洒水车、压滤污水处理等环保系统和设备，将施工过程产生的废料泥饼压干外运处理，同时将过滤出的清水循环利用于生产降尘，有效解决了施工用水困难、河道易污染等问题，实现了资源再利用。

湖北交投集团鄂西建设公司建始北分部负责人蔡洁表示，恩施州是湖北交投集团高速公路投资首选地和项目建设主战场。自2011年以来，已在这里建成8条高速公路，通车里程约441公里，完成投资约501亿元。现有包括安来高速建始北项目在内的在建项目3个，共约97公里，总投资约217亿元。已建、在建高速项目11个约538公里，总投资约718亿元。让曾经为高山所阻、峡谷所困的闭塞恩施，蝶变为四通八达、日新月异的崭新恩施，为推动恩施州脱贫攻坚、绿色崛起、高质量发展作出了重大贡献。

(责编：王仁宏、吕骞)

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