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中国国际消费中心城市精品消费月活动将启动——

进一步激发消费活力（锐财经）

本报记者 汪文正
2024年11月02日04:56 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　11月1日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍中国国际消费中心城市精品消费月（以下简称“消费月”）活动有关情况。商务部有关负责人在会上介绍，商务部会同上海、北京、广州、天津、重庆等5个国际消费中心培育建设城市，将在11月举办消费月活动，并于11月3日在上海举办启动仪式。这次消费月充分发挥国际消费中心城市引领作用，更好发挥进博会、广交会等重点展会“买全球、卖全球”作用，丰富首发产品和服务供给，推广新型消费业态，开展系列精品消费促进活动。

　　

　　消费月遇上进博会

　　这次消费月，是2024“消费促进年”的重头戏。商务部副部长盛秋平介绍，本次消费月采用“1+4+N”的形式，即聚焦1个精品首发季、4大消费领域，举办N场消费促进活动。

　　具体看，“1”是指举办1个精品首发季。组织国际精品、本土新品、国货潮品、中华老字号产品等举办首发首秀首展，依托进博会、广交会等重点展会集中组织新品首发。在核心商圈、步行街培育一批首发中心。“4”是指聚焦购物、美食、旅游、展演等四大板块举办一系列消费主题活动。

　　进博会是海外商品进入中国大市场的快车道，这次消费月恰逢第七届进博会在上海举办。如何发挥进博会的溢出效应，更好赋能精品消费活动？

　　上海市人民政府副秘书长刘平介绍，上海将组织“迎进博消费嘉年华”活动，结合本届进博会展示的400多项代表性新产品、新技术、新服务，通过“拥抱进博首发季”举行进博新品、国潮精品和丝路云品的“三品首发活动”；举办国别商品文化缤纷月活动，组织20场国别进口商品、文化风情主题活动，推动进博会“展品变商品”。

　　五城培育建设显成效

　　上海等5个城市开展国际消费中心城市培育建设3年多来，取得积极进展和成效。盛秋平介绍，目前5个城市社会消费品零售总额占全国比重超13%，中华老字号数量占全国32%，消费品进口占全国超50%，离境退税销售额约占全国80%，消费更有品质、更具活力。

　　在全球优质消费资源集聚方面，5个城市扩大优质消费品进口，推动服务业扩大开放，加强品牌培育，打造消费升级新高地。上海打造进口消费品集散中心，世界知名高端品牌集聚度超过90%；北京增加优质服务供给，2024年前三季度服务性消费额同比增长7.1%。

　　在建设标志性商圈方面，5个城市加快完善城市商业空间布局，推动步行街高质量发展和智慧商圈建设。北京高标准推动王府井、三里屯等商圈改造升级，去年王府井商圈客流突破1亿人次；广州改造提升北京路、永庆坊等历史文化街区；天津推动金街、五大道等商圈迭代升级。

　　在提升消费创新引领能力方面，5个城市积极推进首发经济，发展新业态新模式，打造消费新场景。如上海率先出台首发经济支持政策，做强“首发上海”等活动IP，2021年至2023年累计引进各类首店3000多家。

　　在优化国际化消费环境方面，5个城市持续改善外籍人员支付环境。上海举办“上海之夏”国际消费季，今年前三季度国际旅游入境人数达461.3万人次，同比增长1倍。北京打造入境消费友好型商圈，推动重点商圈、景区、四星级以上酒店外卡POS机布设覆盖率达95%，前三季度接待入境游客增长2.1倍。

　　举办更多促消费活动

　　今年以来，消费市场总体保持平稳发展态势，为消费月活动后续开展营造了良好环境。

　　商务部市场运行和消费促进司司长李刚介绍，前三季度，社会消费品零售总额35.4万亿元，同比增长3.3%。随着消费品以旧换新政策效应加快显现，汽车、家电等大宗消费明显向好。9月份，限额以上单位家电零售额同比增长20.5%，增速创下三年多来的新高。汽车零售额增速7个月来首次由负转正，新能源乘用车市场渗透率达53.3%。

　　在稳大宗消费方面，商务部将持续推动消费品以旧换新政策落实落细。李刚介绍，截至10月30日，汽车以旧换新平台累计收到报废更新补贴申请167.6万份，1631万名消费者购买8大类家电产品2403万台。“我们将指导各地用好用足超长期特别国债等支持资金，优化工作流程、加快拨付进度，让消费者得到真金白银的实惠。”李刚说。

　　除了举办消费月活动，如何进一步激发消费活力？李刚表示，将突出重点时段，如冬季冰雪、岁末年初等节点，聚焦汽车、家电、家居等重点品类，举办商旅文体健融合的各类促消费活动。同时，拓展服务消费、数字消费、绿色消费等新型消费，持续推进新能源汽车、绿色智能家电下乡。

　　“我们将深化国际消费中心城市培育建设，加快集聚优质消费资源，培育一批入境消费友好型商圈；推动步行街、商圈设施改造和业态升级，推进一刻钟便民生活圈建设，推动批发零售业高质量发展；深化县域商业三年行动，推进‘千集万店’改造提升，实施农村电商高质量发展工程，促进农民收入和农村消费双提升。”李刚说。

(责编：卫嘉、白宇)
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