据新华社北京11月1日电 （记者刘羽佳、刘慧）记者从中国证监会获悉，11月1日，中国人民银行广东省分行、深圳市分行，中国证监会广东监管局、深圳监管局联合公告，14家证券公司成为首批试点参与“跨境理财通”的证券公司。

14家证券公司分别为招商证券、广发证券、国信证券、平安证券、中金财富、国投证券、中信证券华南、国泰君安、华泰证券、中信建投、银河证券、申万宏源、中泰证券、兴业证券。这14家证券公司将与经香港证监会认可的机构合作，服务大湾区居民跨境投资需求，助力推进粤港澳区域金融市场互联互通。

中国证监会表示，下一步将会同有关单位持续跟踪、评估试点效果，不断完善证券公司“跨境理财通”业务试点，提升服务质量，持续深化粤港澳大湾区金融合作。

(责编：卫嘉、白宇)

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