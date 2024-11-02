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中国国际消费中心城市精品消费月活动将于11月3日启动——

增加优质供给 激发消费活力（权威发布）

本报记者 王 珂
2024年11月02日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　商务部在深入实施消费品以旧换新、扎实推进服务消费高质量发展的基础上，会同上海、北京、广州、天津、重庆等5个国际消费中心培育建设城市，在11月举办消费月，并将于11月3日在上海举办启动仪式。国务院新闻办1日举办新闻发布会，介绍了中国国际消费中心城市精品消费月活动相关情况。

　　促进精品消费

　　商务部副部长盛秋平说，培育建设国际消费中心城市，是党中央着眼构建新发展格局作出的重大决策部署。商务部指导5个城市紧扣“国际”，聚焦“消费”，突出“中心”，推动培育建设取得积极进展和成效。目前，5个城市社会消费品零售总额占全国比重超13%，中华老字号数量占全国32%，消费品进口占全国超50%，离境退税销售额约占全国80%。

　　“精品不是简单意义上的奢侈品、高端消费品，而是指在品质、设计和工艺上达到标准，面向大众的、范围更广的，契合绿色、智能、健康、时尚发展趋势，能提升百姓生活品质、满足人民美好生活需要的产品和服务。”盛秋平说，充分发挥国际消费中心城市引领作用，统筹商品消费和服务消费、国产和进口、线上和线下、老字号和新国潮、本地居民和入境游客，更好发挥进博会、广交会等重点展会“买全球、卖全球”作用，丰富首发产品和服务供给，推广新型消费业态，开展系列精品消费促进活动。本次消费月采用“1+4+N”的形式，即举办1个精品首发季，聚焦购物、美食、旅游、展演4个消费领域，举办N场消费促进活动。

　　突出首发经济

　　商务部市场运行和消费促进司司长李刚说，首发经济是指企业首次发布新产品，推出新业态、新模式、新服务和新技术等。一般这些产品和服务都具有时尚、新潮和高品质等特征，有效契合了消费者多样性、高品质的需求。这次消费月把打造精品首发季摆在突出位置，大力推进首发经济，为消费者提供更多优质商品供给和消费体验。

　　活动期间，5个城市将围绕国际精品、本土新品、国货潮品、老字号品牌等，举办50场首发首秀首展活动。商务部还将会同相关部门，推动出台支持首发经济发展的政策文件，促进首发经济高质量发展。

　　今年以来，消费市场总体保持平稳发展态势。前三季度，社会消费品零售总额达35.4万亿元，同比增长3.3%。李刚说，下一步商务部将重点开展四方面工作。

　　推动消费品以旧换新政策落实落细。截至10月30日，汽车以旧换新平台累计收到报废更新补贴申请167.6万份，1631万名消费者购买8大类家电产品2403万台。下一步，将指导各地用好用足超长期特别国债等支持资金，优化工作流程、加快拨付进度，让消费者得到真金白银的实惠。

　　营造良好市场氛围。将把促消费和惠民生结合起来，集中精力办好消费月活动的同时，突出重点时段，如冬季冰雪、岁末年初等节点，聚焦汽车、家电、家居等重点品类，举办商旅文体健融合的各类促消费活动。

　　培育新的消费增长点。扩大服务消费，落实好促进服务消费高质量发展的政策文件，丰富服务消费供给，创新服务消费场景。发展数字消费，深入实施数字消费提升行动。扩大绿色消费，持续推进新能源汽车、绿色智能家电下乡。

　　多措并举改善消费条件。将深化国际消费中心城市培育建设，加快集聚优质消费资源，培育一批入境消费友好型商圈。推动步行街、商圈设施改造和业态升级，推进一刻钟便民生活圈建设，推动批发零售业高质量发展。深化县域商业三年行动，推进“千集万店”改造提升，实施农村电商高质量发展工程，促进农民收入和农村消费双提升。

　　放大溢出效应

　　上海市人民政府副秘书长刘平说，本次精品消费月恰逢第七届进博会在上海举办。上海将按照商务部统一部署，结合放大进博会溢出效应，组织“迎进博消费嘉年华”活动。

　　在精品首发方面，将组织“进博首发新潮流”系列活动。本届进博会将展示400多项代表性新产品新技术新服务，上海将结合进博新品首发，举办“拥抱进博首发季”，在南京路等地标举行进博新品、国潮精品和丝路云品的“三品首发活动”，推出高级珠宝展、中法匠艺游园会、国潮大赏等10场主题首发活动。

　　在精品美食方面，将组织“全球美食新味道”系列活动。组织全市万余家环球美食餐厅、百余家老字号餐饮企业，集中推出“进博美食新品”。鼓励金融机构推出进博专属的餐饮优惠券、环球美食餐厅及老字号餐饮企业优惠叠加活动。

　　在精品购物方面，将组织“精品惠购新福利”系列活动。深化实施以旧换新政策，围绕“车消费”，进一步优化汽车置换促消费政策；围绕“家消费”，在国家8大类补贴品类基础上，新增家装家具家纺等品类，补贴品类达67类。举办“消费焕新季”活动、迎进博畅销车展和家博会等一系列展销活动。

　　在精品旅游方面，将组织“都市乐游新场景”系列活动。汇聚700多个重点文旅点位，开展“必游文旅线路及点位”评选活动，发布“100个最city的宝藏景点”。在142条文旅精品线路当中，推出20条“上海必游文旅线路”。

　　在精品展演方面，将组织“消费联动新体验”系列活动。举办上海国际艺术节、上海马拉松、“何以敦煌”艺术大展等具有较高影响力、吸引力和创新性的艺术节庆、体育赛事、文博大展；举办国际进口酒类精品展等28场专业展会；在重点商圈推出170场商旅文体展联动活动，打造时尚展览、文化艺术、创意市集、音乐演艺等体验式场景。

　　上海市商务委员会主任朱民说，上海出台了促进商旅文体展联动的若干措施，举办了“上海之夏”国际消费季等重点活动，并将继续深化商旅文体展联动，吸引扩大消费，切实发挥消费对社会经济发展的拉动作用。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月02日 04 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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