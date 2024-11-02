本报北京11月1日电 （记者林丽鹂）市场监管总局所属中国物品编码中心日前发布的数据显示：1—9月全国新增消费品1518.5万种，同比增长13.1%。

从品类看，鞋类产品、家用/办公家具和陈设产品、厨房用具和餐具产品品种数量增速突出，分别新增144.6万种、59.2万种、42.9万种，同比分别增长35.7%、26.9%、46.3%。

从地区看，东部、中部、西部三大区域消费品数量显著增长，分别新增1244.4万种、144.0万种、91.9万种，同比分别增长11.0%、35.8%、23.7%。其中，9月新增消费品159.0万种，同比增长25.0%，增速快于前三季度总体水平。

《 人民日报 》（ 2024年11月02日 04 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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