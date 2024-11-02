前三季度全国新增消费品1518.5万种
2024年11月02日06:10 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京11月1日电 （记者林丽鹂）市场监管总局所属中国物品编码中心日前发布的数据显示：1—9月全国新增消费品1518.5万种，同比增长13.1%。
从品类看，鞋类产品、家用/办公家具和陈设产品、厨房用具和餐具产品品种数量增速突出，分别新增144.6万种、59.2万种、42.9万种，同比分别增长35.7%、26.9%、46.3%。
从地区看，东部、中部、西部三大区域消费品数量显著增长，分别新增1244.4万种、144.0万种、91.9万种，同比分别增长11.0%、35.8%、23.7%。其中，9月新增消费品159.0万种，同比增长25.0%，增速快于前三季度总体水平。
《 人民日报 》（ 2024年11月02日 04 版）
(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 完成在轨交接 神舟十八号乘组将于4日返回地球
- 人民网北京11月1日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2024年11月1日，神舟十八号、神舟十九号航天员乘组进行交接仪式，两个乘组移交了中国空间站的钥匙。 截至目前，神舟十八号航天员乘组已完成全部既定任务，将于11月4日乘坐神舟十八号载人飞船返回东风着陆场。…
- 评论
- 关注