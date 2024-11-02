本报北京11月1日电 （记者刘诗瑶、谢润嘉）11月1日，由自然资源部组织的中国第四十一次南极考察队出征，奔赴南极。

考察队由来自国内80余家单位的500余人组成。据介绍，此次考察将重点开展三项任务：南极秦岭站配套设施设备建设、围绕气候变化对南极生态系统的影响与反馈开展调查、广泛开展科研和后勤保障领域的国际合作。考察期间将开展多项综合调查监测，深入研究南极在全球气候变化中的作用。

本次考察将历时近7个月，预计于2025年5月返回国内。本次考察任务将继续由三船保障，“雪龙”号和“雪龙2”号船从广州出发，主要执行科学考察、人员运送和后勤补给任务；“永盛”号货轮从江苏张家港出发，主要承担秦岭站配套设施建设物资运送任务。

《 人民日报 》（ 2024年11月02日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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