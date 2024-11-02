本报北京11月1日电 （记者欧阳洁）国家粮食和物资储备局最新发布的数据显示，当前全国秋粮收购全面展开，截至目前，主产区各类粮食企业累计收购秋粮超4000万吨，其中中晚稻收购超2300万吨。

10月以来，新季中晚稻市场收购有条不紊，各级储备也已启动收购，收购进度整体符合预期，市场运行平稳。今年各地优质稻谷价格明显高于普通品种，优质优价特征明显。据了解，今年国家继续在稻谷主产区实行最低收购价政策，中晚籼稻和粳稻最低收购价分别为每斤1.29元、1.31元。

国家粮油信息中心高级分析师程敏分析认为，从当前情况看，国际市场大米价格对国内稻米市场影响有限。当前国际市场大米价格虽有回落，但越南等部分主要进口来源国的大米进口完税成本依然高于国内同品质大米价格，企业缺乏增加采购积极性。同时，我国对国际大米市场的依赖程度较低，今年以来累计进口大米98万吨，占国内消费比例不到1%。

《 人民日报 》（ 2024年11月02日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经