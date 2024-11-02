传统产业改造升级焕发新机（新时代画卷）
山东港口集团青岛港，参与起草《自动化集装箱码头操作系统技术要求》等国家标准，屡次刷新自动化码头装卸效率世界纪录。
江苏南通四方罐式储运设备制造有限公司，参与起草《食品速冻装置 平板式速冻装置》等国家标准，与多所高校建立了产学研合作关系。
安徽黄山菲英汽车零部件有限公司，是国家标准《摩擦材料和制动器间的热传导试验方法》的起草单位，拥有超50项实用新型专利。图为工人在车间生产。
江西宜春市上高县高标准农田里，收割机来回作业，晚稻收获有序推进。近年来，当地持续推进高标准农田建设，通过开展土壤改良，提升耕地质量，助力丰产丰收。
广西广投北海绿色生态铝一期项目，规划建设年产200万吨氧化铝及配套工程、年产20万吨高品质保级利用再生铝工程，助力铝业绿色发展。
东风汽车纳米科技（襄阳）有限公司湖北襄阳工厂总装车间内，一辆辆新能源汽车陆续下线。截至今年6月底，国产新能源汽车累计产销量超过3000万辆。
在新疆准东煤田五彩湾一号露天煤矿，中国能建易普力公司应用新能源设备，引入无人驾驶矿卡近百台，每年可降低二氧化碳排放量近4000吨。
我国首个全产业链海上风电产业园——福建三峡海上风电国际产业园内，工人在生产海上风电机组。我国自主研发的海上风电机组广泛投入使用，为传统能源产业的改造提升增添了绿色动力。
浙江宁波市镇海区时新生态农场，工作人员在查看智慧大棚内无土栽培的“空中草莓”。种植智能化、立体化，促进了增产增收。
黑龙江哈电集团哈尔滨电机厂有限责任公司生产车间，工人在检查焊接机器人的作业情况。新一代信息技术与制造业深度融合，推动传统产业提质增效。
湖南湘潭钢铁集团有限公司五米宽厚板厂智慧中心，工人在远程操作车辆。5G、北斗卫星导航等技术的应用，有力赋能传统产业。
河北雄安新区一家咖啡店内，机器人在制作咖啡。数智技术赋能餐饮等传统服务业，催生了一系列新业态、新模式。
数据来源：工业和信息化部 国家市场监督管理总局
习近平总书记强调：“通过传统产业改造升级，也能发展新质生产力。”
党的二十届三中全会《决定》提出：“健全因地制宜发展新质生产力体制机制”“以国家标准提升引领传统产业优化升级，支持企业用数智技术、绿色技术改造提升传统产业”。
更高端，更智能，更绿色。当前，许多传统产业企业顺势而为、踊跃向“新”，通过改造升级、提质增效，激发了新动能，打开了新局面，为推动高质量发展作出了贡献。
《 人民日报 》（ 2024年11月02日 06 版）
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