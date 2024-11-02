人民网记者 王绍绍

近年来，中国制造业展现出强劲的增长势头，工业生产持续增长，工业品出口逐步加速，企业利润稳步提高，制造业在高端化、智能化、绿色化方面的发展加速推进，为中国制造业的提质增效和新型工业化进程的推进奠定了坚实基础。

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心近日公布10月份中国采购经理指数。其中，制造业采购经理指数重回扩张区间，显示当前经济运行积极变化明显，经济向好回升基础继续巩固。

国家统计局数据显示，今年1月至9月，高技术制造业在生产快速增长的带动下，利润同比增长6.3%，远高于规模以上工业的平均水平，为整个工业利润的增长提供了重要支撑。

在山西，一家煤矿工厂依托新型5G全连接智慧工厂，通过优化生产流程，生产效率提高了20%，设备故障率降低了20%，生产成本也显著下降；在江苏，一家半导体公司研发的明场纳米图形晶圆缺陷检测设备TB1500完成厂内验证，该设备实现了核心关键部件的自主可控，采用先进的信号处理算法，有效提高了信噪比和检测灵敏度，标志着中国半导体前道缺陷检测装备产业取得了重大突破。

此外，智能车载设备制造、可穿戴智能设备制造、智能无人飞行器制造等智能制造行业的利润也分别实现了大幅增长。业内专家表示，这些行业的快速发展，不仅推动了中国制造业的智能化升级，也为消费者提供了更多元化、更高品质的产品和服务。

近年来，装备制造业的“压舱石”作用不断增强。数据显示，今年前三季度，全国规模以上装备制造业增加值同比增长7.5%，高于全部规模以上工业的增长水平。装备制造业增加值占全部规模以上工业的比重已达33.8%，连续19个月保持在30%以上。

C919大飞机的研制和成功运营、鲲龙AG600大型水陆两栖飞机的发展以及AC311A直升机的数字化应用，都展示了中国装备制造业在高端领域的重大突破和持续创新能力。

工业和信息化部数据显示，今年前三季度，5G行业应用已融入76个国民经济大类，深入融合工业、医疗等重点领域的核心环节，“5G+工业互联网”项目超过了1.5万个。

中国机械工业联合会副会长李奇表示，数字化赋能先进装备制造业，正成为引领产业高质量发展的重要引擎。随着大规模设备更新和消费品以旧换新等政策持续发力，供给端加快转型升级，装备制造业将延续稳健向好态势。

制造业的高质量发展离不开需求侧的有力牵引。近年来，我国供需两侧循环持续协调畅通，各地加快推进大规模设备更新和消费品以旧换新行动，因地制宜部署多项举措。

湖北省将工业领域重点项目生产设备购置额补贴由8%提升至10%，并设立200亿元省级民营企业技术创新专项贷，支持企业设备更新和技术创新；江苏省推动实施“三年实施5.5万个‘智改数转网联’项目”，旨在通过数字化、智能化改造提升制造业水平；浙江省则推行融资租赁企业优势互补，提供组团租赁、联合租赁等方案，支持制造业企业设备更新。同时，浙江省还上线了省市“两新”政策集成专区，利用数字化平台加快政策直达，让企业更快享受政策红利。

有关专家指出，“两新”政策为制造业企业提供了更多的市场机遇和发展空间。随着设备更新和消费品以旧换新的推进，制造业企业可以加快技术创新和产品升级，满足市场需求，实现可持续发展。

“推动制造业转型升级的关键在于技术创新和先进技术的推广应用。”上述专家建议，企业应成为技术创新的主体，通过与高校、科研院所共建研发机构，加大研发投入，提高科技成果落地转化率。优化国家级科技创新平台布局，鼓励面向制造业重点领域开展关键共性技术研究和产业化应用示范。通过完善科技成果信息发布和共享机制，制定先进技术转化应用目录，加速先进技术的推广和应用。

(责编：郭思邈、吕骞)

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