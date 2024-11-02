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财经观察：小产业频频“破圈” 走俏海外市场

人民网记者 王震
2024年11月02日08:47 | 来源：人民网
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一条短视频，国产“三蹦子”海外圈粉；产业带搬到线上，汕头玩具“玩”转全球；依托区域公用品牌，“盘锦河蟹”抢“鲜”出海……

今年以来，一些特色产业、小众产品频频“破圈出海”，国货品牌正逐渐摆脱过去低端、廉价形象，成为海外用户“心头好”。

“流量”变“销量”

充电15分钟，在日照下可行驶100公里。

在第136届广交会期间，一款瞄准非洲、印度等地区发布的光伏储能三轮车，吸引了众多海外采购商试驾。

今年初，一条短视频，让国产“三蹦子”成为了外国街头的“顶流”。本届广交会上，多家电动三轮车厂商面向全球发布新品，升级版的“三蹦子”褪去“土味”，再次成为备受热捧的潮物。

电动三轮车风靡海外并非偶然。与欧美农场常用的皮卡车相比，用途相同的中国产电动三轮车，售价只有皮卡的1/5，且操作更加简便，产品性价比更高。

流量是“敲门砖”，超强性价比以及持续创新和技术升级，让国内企业成功抓住了这波“流量”，转化为产品的销量。

“今年的海外订单同比增长50%，平均每天发运8个集装箱。”展会上一家低速电动车企业透露。

“跨境电商+产业带”

汕头澄海，被誉为“中国玩具礼品之都”。

2023年，澄海玩具创意产业产值超500亿元，其中约七成玩具订单来自海外。

按照传统外贸的模式，一件澄海生产的玩具，要经过进口商、批发商、零售商等多个环节，才能到海外消费者手上。

跨境电商为澄海玩具出海提供了新路径——平台负责仓储、运输、配送、售后等环节，厂家则做好生产、配货。在“跨境电商+产业带”模式下，更多工厂企业直接触达海外用户，加快打造自有IP、品牌。

依托数字化手段，把玩具产业带搬到线上。在澄海打造的“霄鸟云”平台上，汇聚了超400万款玩具产品，链接着5万多家生产商与近4万家采购商。

数据显示，今年1至8月份，汕头澄海玩具创意产业出口额突破67亿元，增速达8%。

“好产品”到“强品牌”

盘锦是我国最大的河蟹生产基地。依托区域公用品牌建设，“盘锦河蟹”正抢“鲜”出海。

数据显示，自今年9月河蟹出口季开启以来，盘锦海关已监管出口河蟹5.8吨，货值122万元，货值同比增长2.4倍。

在盘锦，通过全力打造农产品区域公用品牌IP，构建“区域公用品牌+企业品牌+产品品牌”品牌矩阵，特色农业的品牌力正在不断提升。

“相比同类河蟹标准，我们增加了肥满度、活力、品相等分级指标，实现了稻蟹产业的标准化发展。”盘锦市河蟹产业协会会长韩英林介绍。

如今，“盘锦大米”“盘锦河蟹”成为了当地的“金名片”。近日，辽宁省品牌建设促进会发布报告显示，2024年“盘锦大米”“盘锦河蟹”品牌价值分别达到606.82亿元、432.91亿元，在辽宁省农业区域品牌中排名第一和第二。

(责编：陈键、吕骞)
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