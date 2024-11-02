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秋冬蔬菜生产供应基础较好 老百姓的“菜篮子”“果盘子”更丰富

2024年11月02日09:04 | 来源：央视网
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央视网消息：农业农村部最新数据显示，10月份全国菜篮子指数为133.2，环比下降2.62个点，其中，蔬菜价格较上月小幅回落。

农业农村部：10月份蔬菜价格较上月小幅回落

10月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价为每公斤5.9元，环比下降2.5%，同比上涨21.4%。分品种看，环比价格17种下降，11种上涨，菠菜、油菜、黄瓜价格环比降幅超过10%。

中国农业科学院农业信息研究所副研究员 张晶：10月份全国蔬菜价格小幅回落主要原因是10月份天气条件有利于田间秋茬蔬菜生长，露地蔬菜大量上市，设施蔬菜供应逐步恢复，各地蔬菜产能有所增加。

专家表示，目前夏秋蔬菜衔接期间价格的高位震荡已经度过，尤其是一些生长周期较长的蔬菜，在10月中下旬相继完成产地转换，西红柿等部分品种供应偏紧的状况逐步得到缓解，加上耐储的萝卜、甘蓝等品种量足价稳，拉动菜价整体回落。

张晶：预计后期蔬菜价格将保持季节性下行，前期推迟上市的品种逐步恢复，设施生产的黄瓜、西红柿、辣椒等陆续上市，后期的蔬菜供应量将进一步增加，秋菜的在途损耗少、保鲜成本降低，菜价将继续回落。

北京：供应增加 部分蔬菜价格降幅明显

在北京，近期随着产地供应增加，很多前期高价蔬菜的价格出现了比较明显的回落。

在北京新发地农产品批发市场，蔬菜商户王德志正在将黄瓜打包装车，供应给北京一家大型企业的食堂。

商户告诉记者，今年8月份和9月份由于产区强降雨、台风等不利天气的影响，蔬菜价格连续走高，一些品种价格更是达到了近5年同期的最高。10月份中旬以来，随着天气转好、蔬菜产量增加，黄瓜、茄子、豆角这些蔬菜价格高位回落。

此外，像芹菜、菠菜、团生菜等品种也由于供应增加，价格出现了明显的回落，前期居高不下的西红柿价格也从10月1日的每斤4.5元下降到目前的3.8元。数据显示，10月份北京新发地市场的蔬菜加权平均价为每公斤3.69元，比9月份下降7.75%。

10月份全国蔬菜在田面积增加 各地迎来收获季

在生产端，10月份全国蔬菜在田面积增加，现在各地正值集中收获。

眼下，山东滨州阳信县秋季蔬菜正进入收获高峰期，翟王镇蔬菜种植面积近2.1万亩，大白菜、菜花、甘蓝等蔬菜一个月的产量超过1万吨。

在山东菏泽单县，安庄村辣椒迎来丰收季，种植户将收获的辣椒分拣、装袋，销往北京、广东、四川、山西等地。

在山东德州齐河县后王村，清新翠绿的芹菜挺拔脆嫩，种植户正忙着收割、分拣、打捆、装车。

从全国来看，10月份全国蔬菜在田面积1.05亿亩，同比增加90多万亩，秋冬蔬菜生产供应基础较好。

(责编：郭思邈、李楠桦)
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