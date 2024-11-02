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“以旧换新”补贴政策红利持续放大 大件商品销量上升

2024年11月02日09:05 | 来源：央视网
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央视网消息：近期，各地“以旧换新”政策持续推进。各种补贴、优惠相叠加，消费者们享受到了真实惠，不少地方家电、汽车等大件商品的销量都出现了明显上升。

在大同市的家电卖场里，消费者络绎不绝。大家最关心的就是“以旧换新”补贴政策，对照相关的优惠，挑选什么样的家电最划算。

据了解，大同市在国家规定的冰箱、洗衣机、电视机等8大类家电产品的基础上，增加了更符合日常生活需求和消费市场的品类，将补贴范围确定为15大类家电产品，给予消费者更大选择空间。目前，大同市已发放消费品“以旧换新”资金2.61亿元，家电产品“以旧换新”实现销售22180单，涉及补贴金额约2106万元。

同样火爆的还有汽车市场，传统燃油车、新能源汽车，消费者在选车型的同时，还要有实惠的价格。周先生有一辆使用多年的燃油车，在了解了“以旧换新”补贴政策后，果断下单买了新车。

2024年以来，山西省汽车“以旧换新”补贴标准不断加力。消费者只要是在12月31日期间报废指定类型的老旧汽车，并购买符合国家标准的新车，就可享受最高2万元的补贴。

电动自行车“以旧换新” 规范流程加强管理

在“以旧换新”补贴中，电动自行车的消费力也很强劲。以河北为例，近一个月，已有超过12万辆电动自行车完成“以旧换新”。为此，当地通过流程监督、加强管理，进一步规范老旧电动自行车回收工作。

在河北定州市，沿街的10多家电动自行车销售店铺正在开展以旧换新活动，有不少消费者前来选购。当地多部门协同、“一站式”购车，让消费者可以在销售门店依次完成销户、购新和上牌等流程。

目前，定州市已经公布了8批52家参与以旧换新活动的经营主体。在此期间，相关部门严格实施电动自行车报废回收的登记管理，增强报废回收环节的透明度。

废旧电动自行车铅蓄电池属于危险废物，需要由回收企业运送至指定地点安全存放。目前，定州市废旧电动自行车上换下的铅蓄电池，均由当地的两家废铅蓄电池集中收集试点单位回收。

这些废铅蓄电池收集到这家收集试点企业后，将被出售给有危险废物处置资质的单位。全程通过河北省固体废物动态管理系统进行监控。在环保部门的固体废物管理平台上，这些废铅蓄电池的流动轨迹一目了然。

据了解，河北省电动自行车“以旧换新”工作于2024年9月20日正式上线。截至10月24日，电动自行车完成“以旧换新”超12万辆，消费者享受补贴资金5800多万元。

(责编：郭思邈、李楠桦)
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