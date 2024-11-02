国家市场监督管理总局近日出台两部文件，推动严格规范公正文明执法。针对近年来社会反映较为集中的粗暴执法、钓鱼执法等行为，文件明确划出了执法红线。

国家市场监管总局近日印发《关于牢固树立监管为民理念推行服务型执法的指导意见》(以下简称《指导意见》)和《市场监管执法行为规范》(以下简称《执法行为规范》)，并于11月1日召开专题新闻发布会，介绍文件相关内容。

“近年来出现了一些机械执法、趋利执法、粗暴执法等问题，其根源是在执法理念上出现了偏差。”国家市场监管总局执法稽查局局长况旭在会上说，《指导意见》的出台旨在回应社会关切，推动严格规范公正文明执法，进一步稳定经营主体预期。

针对近期个别案件出现的执法不规范、裁量不统一等问题，况旭介绍，《执法行为规范》全面规定了市场监管执法人员在开展执法活动时的作风纪律、仪容举止、执法用语与案件办理等的基本要求，特别提出执法行为“八个严禁、十个不得”，要求坚决杜绝随意执法、选择执法、趋利执法、机械执法、简单执法、消极执法、粗暴执法、钓鱼执法等问题发生。

例如，“八个严禁”第七条提出的“严禁态度恶劣、训斥威胁，粗暴执法”，要求执法人员不仅严格办案，还要体现执法温度；再如，“不得私下与案件当事人或相关利益人接触”等规定，对杜绝办理“关系案”“人情案”和徇私舞弊等明确了执法的红线，划出了执法的底线。

国家市场监管总局执法稽查局副局长佟波指出，“八个严禁、十个不得”，对执法不严格、不规范、不公正、不文明行为亮出“红牌”。文件结合了不同执法场景，细化了执法要求，让执法人员在依法执法的前提下，多一些换位思考，让执法行为多一点“人情味儿”。 (记者 刘亮)

(责编：郭思邈、李楠桦)

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