11月1日，为期20天的“双11”网购高峰期铁路快运服务正式启动。记者从中国铁路上海局集团有限公司获悉，此次长三角地区“双11”网购高峰期快件运输服务由长三角铁路与中铁快运上海分公司携手合作，双方充分发挥高铁成网运行、高效稳定等优势，积极适应市场需求，科学配置运力资源，优化服务举措，为人民群众提供更加安全方便快捷的铁路快运服务。

为服务今年“双11”网购高峰期，长三角铁路部门利用车厢富余空间及高铁快运柜存放快件的高铁载客动车组列车近500列，设有快件预留车厢的动车组列车6列，开展铁路快运服务；今年，长三角地区设置该服务站点53个，每日安排行李车装运快件的普速旅客列车42列，在京沪、沪深、浙广等城市间的干线铁路开行最高时速160公里的特快货物班列，开展铁路快运服务。

为持续打造高铁快运品牌，“高铁急送”服务已拓展至全国182个城市，长三角地区目前设置该“高铁急送”站点27个。客户可“足不出户、微信小程序下单、最快4小时门到门当日送达”；对于安全要求高、保密要求高的运输需求，提供“高铁专人送”服务，专人手提、全程押运、专车取送，更好地满足客户差异化、个性化物流需求。此外，今年中铁快运与铁路车站携手推出新服务，在全国231个车站投放寄件柜1200余台，方便旅客寄递不能随身携带进站上车的禁限物品。

据悉，今年“双11”网购高峰期开始前，铁路部门优化了快运95572客户服务体系，深化与电商、快递物流、生产制造等企业“总对总”合作，构建全程物流和运输仓储配送一体化服务模式，助力降低社会物流成本。充分利用大数据、云计算、物联网等信息技术，推广应用铁路网络货运物流平台，提升“门到门”物流服务能力和效率。持续做好医药冷链“定温达”、温控货物“定时达”以及食品冷链“冷鲜达”快运服务，使用4升至140升多种蓄冷箱型，可实现-25℃至20℃多温区精准控温，有力保障物流时效和品质。深入各地农产品市场，主动与客户对接需求，为大闸蟹、时令果蔬、新鲜肉类等产品提供优质快运服务，助力乡村全面振兴和农民增收致富。 (殷立勤 胡晓炜)

(责编：郭思邈、李楠桦)

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