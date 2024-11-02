人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

长三角铁路11月1日启动“双11”网购高峰期快件运输服务

2024年11月02日09:10 | 来源：中国新闻网
小字号

11月1日，为期20天的“双11”网购高峰期铁路快运服务正式启动。记者从中国铁路上海局集团有限公司获悉，此次长三角地区“双11”网购高峰期快件运输服务由长三角铁路与中铁快运上海分公司携手合作，双方充分发挥高铁成网运行、高效稳定等优势，积极适应市场需求，科学配置运力资源，优化服务举措，为人民群众提供更加安全方便快捷的铁路快运服务。

为服务今年“双11”网购高峰期，长三角铁路部门利用车厢富余空间及高铁快运柜存放快件的高铁载客动车组列车近500列，设有快件预留车厢的动车组列车6列，开展铁路快运服务；今年，长三角地区设置该服务站点53个，每日安排行李车装运快件的普速旅客列车42列，在京沪、沪深、浙广等城市间的干线铁路开行最高时速160公里的特快货物班列，开展铁路快运服务。

为持续打造高铁快运品牌，“高铁急送”服务已拓展至全国182个城市，长三角地区目前设置该“高铁急送”站点27个。客户可“足不出户、微信小程序下单、最快4小时门到门当日送达”；对于安全要求高、保密要求高的运输需求，提供“高铁专人送”服务，专人手提、全程押运、专车取送，更好地满足客户差异化、个性化物流需求。此外，今年中铁快运与铁路车站携手推出新服务，在全国231个车站投放寄件柜1200余台，方便旅客寄递不能随身携带进站上车的禁限物品。

据悉，今年“双11”网购高峰期开始前，铁路部门优化了快运95572客户服务体系，深化与电商、快递物流、生产制造等企业“总对总”合作，构建全程物流和运输仓储配送一体化服务模式，助力降低社会物流成本。充分利用大数据、云计算、物联网等信息技术，推广应用铁路网络货运物流平台，提升“门到门”物流服务能力和效率。持续做好医药冷链“定温达”、温控货物“定时达”以及食品冷链“冷鲜达”快运服务，使用4升至140升多种蓄冷箱型，可实现-25℃至20℃多温区精准控温，有力保障物流时效和品质。深入各地农产品市场，主动与客户对接需求，为大闸蟹、时令果蔬、新鲜肉类等产品提供优质快运服务，助力乡村全面振兴和农民增收致富。 (殷立勤 胡晓炜)

(责编：郭思邈、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数智赋能转型升级 中国制造提质增效再加速
　　近年来，中国制造业展现出强劲的增长势头，工业生产持续增长，工业品出口逐步加速，企业利润稳步提高，制造业在高端化、智能化、绿色化方面的发展加速推进，为中国制造业的提质增效和新型工业化进程的推进奠定了坚实基础。 中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心近日公布10月份中国采购经理指数。…
秋收时节好“丰”景
　　当前，秋粮收获正在由前一阶段时间的丰收在望转化为丰收到手。我国粮食产量已连续9年稳定在1.3万亿斤以上，今年预计将首次突破1.4万亿斤。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部