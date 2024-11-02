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五城联动打造精品消费盛会

2024年11月02日09:12 | 来源：光明日报
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11月1日，在国新办举行的新闻发布会上，商务部副部长盛秋平介绍，商务部会同上海、北京、广州、天津、重庆等五个国际消费中心培育建设城市，在11月举办中国国际精品消费月，并于11月3日在上海举办启动仪式。

盛秋平表示，本次消费月活动旨在通过政府部门、商会协会、广大企业的共同努力，充分发挥国际消费中心城市高水平消费促进活动的联动效应，引领带动全国，把消费月办成一个标志性的消费盛会。

突出首发经济，打造精品首发季

据介绍，本次消费月采用“1+4+N”的形式，即聚焦1个精品首发季、4大消费领域，举办N场消费促进活动。商务部市场运行和消费促进司司长李刚指出，这次消费月把打造精品首发季摆在突出位置，大力推进首发经济，为消费者提供更多优质商品供给和消费体验。

活动期间，五个城市将围绕国际精品、本土新品、国货潮品、老字号品牌等，举办50场首发首秀首展活动。北京将举办“集中上新季”，推出100多项新产品；广州将举办国际时尚产业大会，发布各类新品超过300款；天津、重庆将举办V1汽车冬日文化节和“重庆智造”首发活动，展示百余辆经典老爷车，发布多款热门新车。

近年来，相关城市积极引进各类品牌首店。2023年，上海、北京分别引进首店1215家和946家。活动期间，五个城市将新开一批国内外知名品牌首店，涵盖服饰、美妆、餐饮、文体等诸多领域，其中不乏充满创意的概念店和旗舰店。

各地积极培育首发平台载体，为首发经济发展提供了有力支撑。比如，北京推出王府井步行街、首钢园等12个全球首发中心；上海发布了张园、新天地等25个全球新品首发新地标；广州将结合城市地标和岭南特色景观，打造天河路商圈等18个首发空间；天津将推出文化中心等4个首发经济集聚区；重庆将发布解放碑—朝天门、观音桥等8个首发经济集聚区和首发中心。

推出“精品”，体现商旅文体健融合

盛秋平指出，“精品”不是简单意义上的奢侈品、高端消费品，而是指在品质、设计和工艺上达到标准，面向大众的、范围更广的，契合绿色、智能、健康、时尚发展趋势，能提升百姓生活品质、满足人民美好生活需要的产品和服务。在形式上，不是单一的促销活动，而是注重引导企业、商家在消费月期间，持续开展“技术大比武、服务大竞赛、质量大提升、品牌大推广”活动，提供形式多样的增值服务，增强消费者的获得感。

初步统计，消费月期间，五大城市将举办237场活动，涉及吃穿用、娱住行等各方面。精品购物板块有60场活动，如重庆“百年重百促销季”将有1700余个品牌参与；精致美食板块有58场活动，如广州举办国际美食节、天津举办米其林食遇美食节等；精典旅游板块有30场活动，如北京市民冰雪季、广州全国露营大会、重庆·世界温泉之都康养游等；精彩展演板块有59场活动，如北京举办国际滑联速度滑冰世界杯、广州开展长隆“出圈”大巡游，长隆IP首次走出乐园与市民大联欢、天津举办经典老爷车大巡游等。

放大进博会溢出效应，“精品”与“特色”相结合

本次消费月恰逢第七届进博会在上海举办。上海市政府副秘书长刘平表示，上海将按照商务部统一部署，结合放大进博会溢出效应，组织“迎进博消费嘉年华”活动，把“精品”和“特色”结合起来。

本届进博会将展示400多项代表性新产品新技术新服务，上海将结合进博新品首发，举办“拥抱进博首发季”，在南京路等地标举行进博新品、国潮精品和丝路云品的“三品首发活动”，推出高级珠宝展、中法匠艺游园会、国潮大赏等10场主题首发活动，让市民更好感受进博氛围、选购全球好物。

在精品购物方面，将组织“精品惠购新福利”系列活动。深化实施以旧换新政策，围绕“车消费”，进一步优化汽车置换促消费政策；围绕“家消费”，在国家8大类补贴品类基础上，新增家装家具家纺等品类，补贴品类达67类。举办“消费焕新季”活动、迎进博畅销车展和家博会等一系列展销活动，为消费者带来更多样的产品选择、更丰富的购物体验。

在精品旅游方面，将组织“都市乐游新场景”系列活动。汇聚700多个重点文旅点位，开展“必游文旅线路及点位”评选活动，在142条文旅精品线路当中，推出20条“上海必游文旅线路”。“金字塔之巅·古埃及文明大展”也将开设夜场，更好地满足进博展客商和游客“夜游博物馆”需求。

(责编：郭思邈、李楠桦)
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