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我国种业振兴迈出坚实步伐

2024年11月02日09:17 | 来源：光明日报
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第十六届中国国际种业博览会暨第二十一届全国种子信息交流与产品交易会（简称“全国种子双交会”）于10月30日在福建省福州市开幕。记者从会上获悉，《种业振兴行动方案》实施3年来，我国种业振兴迈出坚实步伐，国家级制种基地供种保障能力达到75%，有效满足农业生产用种需要。

据介绍，3年来，农业农村部会同各地、有关部门和有关方面扎实推进种业振兴五大行动阶段性任务落实落地，取得了一批标志性成果：种质资源普查圆满完成，育种创新攻关实现重要突破，构建国家种业企业阵型，国家级制种基地供种保障能力大幅提升，有效满足农业生产用种需要。

农业农村部总农艺师潘文博在会上表示，保障粮食和重要农产品稳定安全供给，加快推进种业振兴，要加快构建高水平种业市场治理体系，创造更加公平、更有活力的种业发展环境，要加快构建产学研用深度融合的种业创新体系，实现高水平种业科技自立自强。中国农业农村法治研究会会长宋建朝提出，要提高依法治种、依法兴种水平，用法治为种业振兴保驾护航，推动以良法促进发展、保障善治，确保党中央重大决策部署全面落地见效。

全国种子双交会是国内规模最大的以种子信息交流与产品交易为主题的国家级、专业型交易会。据介绍，本届双交会以“稳粮保供强根基、聚力振兴谱新篇”为主题，围绕稳粮保供、种业振兴、生物育种产业化3条主线，组织信息发布、展览展示、主题交流等系列活动，设立全国种业发展成就专题展览。（记者 高建进）

(责编：郭思邈、李楠桦)
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