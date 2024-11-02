茶园的“空气”能卖钱？没错！2022年5月，厦门产权交易中心建成运营全国首个农业碳汇交易平台，经过碳汇开发、测算、交易、登记等一站式服务，厦门市同安区莲花镇军营村茶园所带来的农业碳汇，以1吨6元的价格售出，给茶农带来了一笔额外的收入。短短3个月的时间，该中心的农业碳汇交易就已突破10万吨。

所谓“卖空气”，说到底就是碳交易。近年来，随着绿色技术的推广应用和绿色发展理念的深入人心，多地茶农在茶叶种植过程中减少化学投入品的用量、施用有机肥等做法所带来的减排固碳，让“资源”变成了“资产”，“碳票”变成了“钞票”。例如，浙江安吉自2021年起，开展竹林碳汇收储交易试点，全县119家股份制毛竹专业合作社与相关公司合作，统一流转84.3万亩毛竹林30年的经营权，集中开展碳汇项目经营。去年12月，该县双一村所有户籍在册人员每人都获得1300元共富资金。

农业活动是我国第三大温室气体排放源。近年来，围绕种养业减排降碳、农用地碳汇提升、生物质能和绿色农机等重点领域，我国在减排固碳方面取得新进展，有力支撑了农业农村低碳转型。《2024中国农业农村低碳发展报告》显示，我国农业活动碳排放总量平稳降低，碳排放强度持续下降。在这个过程中，农业碳汇逐渐崭露头角，受到人们关注。

所谓农业碳汇，指的是在农业生产过程中，通过农业种植、植被恢复等措施，吸收大气中的二氧化碳，从而减少温室气体排放的过程或机制。形象地说，就是通过农业生产活动把碳存起来，就像是把钱存进银行。

作为一种绿色发展方式，发展农业碳汇好处多多。在浙江松阳，“以茶园碳汇促进村集体增收与共同富裕”的新模式与新机制获得茶农交口称赞。通过参与碳汇交易，农村集体可以获得稳定的收入来源，让农村自我发展有了坚实基础。通过加强对农地基础设施投入与农业绿色财政支持，有效改善了农地生产条件，让广大村民迈向共同富裕的步子越走越稳。例如，厦门市军营村把首笔农业碳汇收入用来购置茶园管理维护设备。安吉县双一村积极探索“两山”转化新通道，让毛竹这一传统产业焕发出新生机，破解了近年来毛竹价格持续走低导致的村民弃管、毛竹林退化的困境。

在发展农业碳汇过程中，通过科学评估农业碳汇价值，推动碳汇交易，有助于实现生态产品的价值转化。近年来，在浙江、江苏、福建、重庆、安徽等地，种类多样的生态产品不断涌现，良好生态系统蕴含的价值转化为实实在在的经济效益，让保护绿水青山的民众端上“金饭碗”，吃上“生态饭”。稻田是温室气体甲烷的重要排放源，我国每年稻田甲烷排放量约500万～800万吨。今年3月，南京市高淳区完成了全国生物质炭有机水稻产生碳汇的“第一拍”，被以75元/吨、总计9800.25元的价格竞拍购买，开辟了一条绿水青山到金山银山的有效转化通道。

粗放的农业发展模式往往伴随着资源过度消耗和环境污染问题。发展农业碳汇，鼓励采用生态农业、循环农业等绿色生产方式，不仅可以减少化肥和农药的使用，还能够提高资源利用效率，促进农产品品质提升，从而增强农业可持续发展能力，有助于构建高质量、高效益、高附加值的现代绿色农业产业体系。

2022年，农业农村部、国家发展改革委联合印发《农业农村减排固碳实施方案》，围绕种植业节能减排、畜牧业减排降碳、渔业减排增汇、农田固碳扩容、农机节能减排、可再生能源替代等6项任务，部署实施稻田甲烷减排、化肥减量增效、畜禽低碳减排、渔业减排增汇、农机绿色节能、农田碳汇提升、秸秆综合利用、可再生能源替代、科技创新支撑、监测体系建设等10大行动。

需要看到，生态系统提供的服务具有外部性，不付费的人也能“搭便车”。因此，当前推动农业碳汇发展，明确农业碳汇的权属是前提。同时，还需要解决农业碳汇权可交易问题，确保农业碳汇贡献主体能够切实获得经济回报。

碳汇确权才能明晰收益归属。农业碳汇主要与农业生产方式、品种技术选择及农地条件紧密相关，涉及主体包括村集体经济组织（农地所有者）、集体经济成员（农地承包者）及经营人（农地实际生产者）。在实践探索中，对于通过经营管理优化、技术创新应用及农资有效投入等产生的净碳汇，其确权应归属经营权人，作为对其推动农业绿色转型行为的补偿。而因农地保护得当、地力提升，使得农田碳汇功能增强，这部分碳汇的确权主体应为承包权人，以激励其持续改善种植条件。至于集体农地通过引入绿色发展项目（如高标准农田建设、生态环境改良等）而增加的碳汇，其确权主体应为项目承接人，实际上多为集体经济组织，以鼓励其在促进农地质量提升方面的贡献。

精准测算才能便捷交易。当前，农业碳汇以主要农作物碳汇量进行测算，在推进农业碳汇交易时，应强化区域农田生产经营的统筹管理，包括统一种植方式、技术应用、田间种植管理等，以实现农业碳汇的精准测算。为健全农业碳汇交易体系，可借鉴林业碳汇交易的成功经验，对碳汇供应方实施第三方机构审核机制，确保在种植条件、模式、品种及技术标准相对统一的前提下，核算各碳汇主体的贡献量，并颁发碳汇增量证书作为进入交易市场的凭证。同时，相关部门还应加强碳汇交易平台管理，确保交易公平公正，信息公开透明、真实有效，积极引导社会资源共同助力碳汇市场发展。

农业碳汇的推广应用还离不开科技支撑。农业农村部数据显示，目前我国农业科技创新整体水平已迈入世界第一方阵，农业科技进步贡献率达63.2%，作物良种覆盖率超过96%，农作物耕种收综合机械化率达74%。相关部门应加大对农业科技创新的支持力度，鼓励农业领域新品种、新技术、新设备等研发工作，加快人工智能、5G、大数据等新一代信息技术在农业领域应用，着力解决制约第一产业发展的品种创新、示范推广、配套技术等问题，提高农田土壤固碳能力，让农业强、农村美、农民富的好光景遍布中华大地。（作者 黄启才）

(责编：郭思邈、李楠桦)

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