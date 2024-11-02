人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“资源”变“资产”，农业碳汇好处多

2024年11月02日09:28 | 来源：光明日报
小字号

茶园的“空气”能卖钱？没错！2022年5月，厦门产权交易中心建成运营全国首个农业碳汇交易平台，经过碳汇开发、测算、交易、登记等一站式服务，厦门市同安区莲花镇军营村茶园所带来的农业碳汇，以1吨6元的价格售出，给茶农带来了一笔额外的收入。短短3个月的时间，该中心的农业碳汇交易就已突破10万吨。

所谓“卖空气”，说到底就是碳交易。近年来，随着绿色技术的推广应用和绿色发展理念的深入人心，多地茶农在茶叶种植过程中减少化学投入品的用量、施用有机肥等做法所带来的减排固碳，让“资源”变成了“资产”，“碳票”变成了“钞票”。例如，浙江安吉自2021年起，开展竹林碳汇收储交易试点，全县119家股份制毛竹专业合作社与相关公司合作，统一流转84.3万亩毛竹林30年的经营权，集中开展碳汇项目经营。去年12月，该县双一村所有户籍在册人员每人都获得1300元共富资金。

农业活动是我国第三大温室气体排放源。近年来，围绕种养业减排降碳、农用地碳汇提升、生物质能和绿色农机等重点领域，我国在减排固碳方面取得新进展，有力支撑了农业农村低碳转型。《2024中国农业农村低碳发展报告》显示，我国农业活动碳排放总量平稳降低，碳排放强度持续下降。在这个过程中，农业碳汇逐渐崭露头角，受到人们关注。

所谓农业碳汇，指的是在农业生产过程中，通过农业种植、植被恢复等措施，吸收大气中的二氧化碳，从而减少温室气体排放的过程或机制。形象地说，就是通过农业生产活动把碳存起来，就像是把钱存进银行。

作为一种绿色发展方式，发展农业碳汇好处多多。在浙江松阳，“以茶园碳汇促进村集体增收与共同富裕”的新模式与新机制获得茶农交口称赞。通过参与碳汇交易，农村集体可以获得稳定的收入来源，让农村自我发展有了坚实基础。通过加强对农地基础设施投入与农业绿色财政支持，有效改善了农地生产条件，让广大村民迈向共同富裕的步子越走越稳。例如，厦门市军营村把首笔农业碳汇收入用来购置茶园管理维护设备。安吉县双一村积极探索“两山”转化新通道，让毛竹这一传统产业焕发出新生机，破解了近年来毛竹价格持续走低导致的村民弃管、毛竹林退化的困境。

在发展农业碳汇过程中，通过科学评估农业碳汇价值，推动碳汇交易，有助于实现生态产品的价值转化。近年来，在浙江、江苏、福建、重庆、安徽等地，种类多样的生态产品不断涌现，良好生态系统蕴含的价值转化为实实在在的经济效益，让保护绿水青山的民众端上“金饭碗”，吃上“生态饭”。稻田是温室气体甲烷的重要排放源，我国每年稻田甲烷排放量约500万～800万吨。今年3月，南京市高淳区完成了全国生物质炭有机水稻产生碳汇的“第一拍”，被以75元/吨、总计9800.25元的价格竞拍购买，开辟了一条绿水青山到金山银山的有效转化通道。

粗放的农业发展模式往往伴随着资源过度消耗和环境污染问题。发展农业碳汇，鼓励采用生态农业、循环农业等绿色生产方式，不仅可以减少化肥和农药的使用，还能够提高资源利用效率，促进农产品品质提升，从而增强农业可持续发展能力，有助于构建高质量、高效益、高附加值的现代绿色农业产业体系。

2022年，农业农村部、国家发展改革委联合印发《农业农村减排固碳实施方案》，围绕种植业节能减排、畜牧业减排降碳、渔业减排增汇、农田固碳扩容、农机节能减排、可再生能源替代等6项任务，部署实施稻田甲烷减排、化肥减量增效、畜禽低碳减排、渔业减排增汇、农机绿色节能、农田碳汇提升、秸秆综合利用、可再生能源替代、科技创新支撑、监测体系建设等10大行动。

需要看到，生态系统提供的服务具有外部性，不付费的人也能“搭便车”。因此，当前推动农业碳汇发展，明确农业碳汇的权属是前提。同时，还需要解决农业碳汇权可交易问题，确保农业碳汇贡献主体能够切实获得经济回报。

碳汇确权才能明晰收益归属。农业碳汇主要与农业生产方式、品种技术选择及农地条件紧密相关，涉及主体包括村集体经济组织（农地所有者）、集体经济成员（农地承包者）及经营人（农地实际生产者）。在实践探索中，对于通过经营管理优化、技术创新应用及农资有效投入等产生的净碳汇，其确权应归属经营权人，作为对其推动农业绿色转型行为的补偿。而因农地保护得当、地力提升，使得农田碳汇功能增强，这部分碳汇的确权主体应为承包权人，以激励其持续改善种植条件。至于集体农地通过引入绿色发展项目（如高标准农田建设、生态环境改良等）而增加的碳汇，其确权主体应为项目承接人，实际上多为集体经济组织，以鼓励其在促进农地质量提升方面的贡献。

精准测算才能便捷交易。当前，农业碳汇以主要农作物碳汇量进行测算，在推进农业碳汇交易时，应强化区域农田生产经营的统筹管理，包括统一种植方式、技术应用、田间种植管理等，以实现农业碳汇的精准测算。为健全农业碳汇交易体系，可借鉴林业碳汇交易的成功经验，对碳汇供应方实施第三方机构审核机制，确保在种植条件、模式、品种及技术标准相对统一的前提下，核算各碳汇主体的贡献量，并颁发碳汇增量证书作为进入交易市场的凭证。同时，相关部门还应加强碳汇交易平台管理，确保交易公平公正，信息公开透明、真实有效，积极引导社会资源共同助力碳汇市场发展。

农业碳汇的推广应用还离不开科技支撑。农业农村部数据显示，目前我国农业科技创新整体水平已迈入世界第一方阵，农业科技进步贡献率达63.2%，作物良种覆盖率超过96%，农作物耕种收综合机械化率达74%。相关部门应加大对农业科技创新的支持力度，鼓励农业领域新品种、新技术、新设备等研发工作，加快人工智能、5G、大数据等新一代信息技术在农业领域应用，着力解决制约第一产业发展的品种创新、示范推广、配套技术等问题，提高农田土壤固碳能力，让农业强、农村美、农民富的好光景遍布中华大地。（作者 黄启才）

(责编：郭思邈、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国丨人工智能应用提速 我国消费电商新动能加快形成
　　
财经观察：小产业频频“破圈” 走俏海外市场
　　一条短视频，国产“三蹦子”海外圈粉；产业带搬到线上，汕头玩具“玩”转全球；依托区域公用品牌，“盘锦河蟹”抢“鲜”出海…… 今年以来，一些特色产业、小众产品频频“破圈出海”，国货品牌正逐渐摆脱过去低端、廉价形象，成为海外用户“心头好”。 “流量”变“销量” 充电15分钟，在日照下可行驶100公里。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部