人民网记者 王仁宏

近期，住房城乡建设部等多部门从供需两端综合发力，打出“四个取消、四个降低、两个增加”等系列政策“组合拳”。在政策综合施策下，各地楼市已呈现回升态势，一、二线城市商品房成交量明显增加。

住房城乡建设部“全国房地产市场监测系统”网签数据显示，10月份全国商品房成交同比、环比实现“双增长”。

同比看，10月份，商品房销售面积在连续下降后出现上涨拐点。10月份全国新建商品房网签成交量同比增长0.9%，比9月份同比扩大12.5个百分点，自去年6月份连续15个月下降后首次实现增长；全国二手房网签成交量同比增长8.9%，连续7个月同比增长；新建商品房和二手房成交总量同比增长3.9%，自今年2月份连续8个月下降后首次实现增长。

环比看，10月份全国新建商品房网签成交量环比增长6.7%；二手房网签成交量环比增长4.5%；新建商品房和二手房成交总量环比增长5.8%。9月份是三季度末月，房企会拼业绩冲销量。

具体到各地，10月份，11个省份新建商品房网签成交量同比增长，较上月增加6个。同时，成交量增长正从一线城市向更多城市扩大，部分城市商品房网签成交量出现不同程度的增长。

其中，一线城市增长更为明显，新建商品房网签成交量同比增长14.1%，二手房网签成交量同比增长47.3%。广州、深圳、南京、宁波、大连、东莞等城市新房成交量同比增幅超过30%，北京、上海、深圳、杭州等城市二手房成交量同比增长超过50%。

房地产市场历来有“金九银十”的说法，是对每年下半年销售旺季的概括。从商品房销售面积环比数据看，今年 “银十”已超“金九”。

住房城乡建设部相关负责人表示，一般而言，三季度末受房企会拼业绩冲销量，10月份商品房销量往往会受到9月份冲量透支影响，因此今年“银十”超过“金九”十分罕见，是2007年起首次“银十”超过“金九”。

(责编：李楠桦、吕骞)

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