人民网北京11月2日电 （记者孙阳）中非合作论坛是中国同非洲国家集体对话和务实合作的最重要平台。论坛成立24年来，持续引领国际社会对非合作热潮。今年9月4日至6日，中非合作论坛北京峰会成功召开。论坛开幕式上，“中非携手推进现代化十大伙伴行动”（以下简称“十大伙伴行动”）的宣布，备受全球各方关注。

日前，商务部国际贸易经济合作研究院西亚与非洲研究所副所长、研究员袁晓慧在接受记者采访时表示，作为《中非合作2035年愿景》的第二个三年规划，“十大伙伴行动”涵盖文明互鉴、贸易繁荣、产业链合作、互联互通、发展合作、卫生健康、兴农惠民、人文交流、绿色发展、安全共筑10个领域，有机衔接《中非合作2035年愿景》和历届论坛举措，高度契合新形势下中非携手推进现代化的共同诉求，彰显了前瞻性、战略性、延续性和创新性。

袁晓慧认为，“十大伙伴行动”呈现出如下鲜明特点：

一是推动中非携手探索发展道路和模式。本届论坛峰会从中国和非洲普遍谋求实现现代化出发，探索真正符合中非双方实际的现代化道路，提出携手推进公正合理、开放共赢、人民至上、多元包容、生态友好、和平安全的现代化。为加强中非在彼此现代化道路上的理念交流，“十大伙伴行动”第一项即为“文明互鉴伙伴行动”。中非将在平等互利、相互尊重基础上，开展文明对话，深化治国理政经验交流，加强联合研究，共同构建发展知识体系。这彰显了中国式现代化道路对全球南方国家发展振兴带来的重大启示意义。

二是为中非互利合作注入新动能。在扩大对非洲市场开放方面，中国给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，使中国成为实施该举措的首个发展中大国和世界主要经济体。在加强制度型安排方面，中国推动与非洲国家商签共同发展经济伙伴关系框架协定，为中非贸易投资提供长期、稳定、可预期的制度保障。在深化产业链合作方面，中国将支持非洲本地价值链建设、制造业发展和关键矿产加工，在非洲打造5个中非产业合作增长圈，推动中非企业产贸融合和园区联动发展。在提升互联互通水平方面，一方面，中国将积极支持非洲实施基础设施联通项目，加强中国与非洲的物流运输网络建设，进一步提升“硬联通”水平；另一方面，提出中非要加强金融市场的联通，在结算、融资等领域提供更加完善多元的金融服务，加快推进“软联通”进程。在农业、卫生、教育、减贫等其他合作领域，新举措也根据近些年来中非探索形成的合作新理念和新实践，提出了系列有力度的政策举措。

三是顺应和引领国际对非合作新潮流。今年年初，非洲启动了《2063年议程》的第二个十年实施规划，非洲大陆自贸区建设也取得明显进展。本届论坛新举措积极响应新时期非洲发展诉求，有机对接联合国2030年可持续发展议程和非洲发展规划，将非洲关注的工业化、农业现代化、能源可及与转型、数字经济、基础设施建设、就业与青年妇女、和平安全等优先发展议题作为合作着力点，做出了有针对性的举措安排，受到非洲国家和国际社会高度肯定和广泛赞誉。

四是举措落实更加有章可循。更为精准地规划各领域的合作，对合作内容进行了量化设计，如支持设立25个中非研究中心，邀请1000名非方政党人士来华交流，援助10个产业园区配套设施项目，促进中国企业在非洲建设20个数字基建和数字转型示范项目，援助实施1000个“小而美”民生项目，鼓励在非中国企业给当地创造不少于100万个就业岗位等。在重点合作领域提出系列专项合作计划，如“中非质量提升计划”、“非洲中小企业赋能计划”、“‘微创医学’计划”、“未来非洲-中非职业教育合作计划”、“非洲妇女赋能计划”、“非洲青年展翅计划”等，还宣布新设立中非发展知识网络、中非研究中心、中非数字技术合作中心、中非标准化合作与研究中心、中非贸易数字化互信验证平台、中非医院联盟、中非农业现代化合作网络等，为中非稳定推进日常合作提供更多专业平台。同时，本届论坛更广泛地调动了各方力量和各类资金参与中非合作。中非双方政府部门、金融机构、商协会、智库学界、国际机构、私人部门都将发挥各自作用，汇聚形成对非合作的强大合力。

袁晓慧表示，以“十大伙伴行动”为引领，中非已经踏上共筑新时代全天候中非命运共同体的新征程。言必行、行必果地落实每届论坛的合作举措，既是中国始终践行的合作承诺，也是论坛的突出优势。未来，在落实好论坛峰会新举措过程中，中非双方需继续加强对接和协商，从区域、次区域和国别不同层次着眼，根据不同非洲国家的国情和诉求，确定合作的重点和方式。中非共逐现代化之梦的新探索和新实践，必将成为新时期“全球南方”合作的新典范，为构建人民命运共同体作出新的贡献。

(责编：郭思邈、吕骞)

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