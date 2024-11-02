记者从中国商飞获悉，11月2日，国产飞机C919和ARJ21在2024中国航空产业大会暨南昌飞行大会上，首次完成双机编队飞行表演。

国产飞机C919和ARJ21首次完成双机编队飞行表演。（受访者供图）

当天，一架ARJ21和一架C919飞机先后起飞，在蓝色的天空下，开展编队集合、协同齐飞、协同转弯、低空通场等飞行表演项目。这是国产飞机C919和ARJ21首次双机编队飞行表演，集中展示了两款飞机的良好飞行性能。随后，ARJ21飞机先行着陆，C919飞机继续进行低空通场、大俯仰角爬升等单机飞行表演。

活动期间，国产飞机C919和ARJ21还将进行地面静态展示。在室内展示区，中国商飞向公众展示了1:20比例C919和C929基本型飞机模型，1:20比例江西航空涂装的ARJ21飞机模型，以及1:32比例ARJ21公务机、医疗机、应急救援指挥机、灭火机、货机，C919缩短型/高原型和加长型系列化飞机模型。

截至目前，ARJ21飞机已累计交付150架，开通600余条航线，通航150多座城市，安全载客超1700万人次；C919飞机累计交付11架，开通9条航线，通航7座城市，安全载客70万人次。两款飞机的系列化研制工作正在稳步推进。（记者王辰阳）

(责编：白宇、卫嘉)

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