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东航完成商业飞行国产大飞机C919发动机首次更换

2024年11月03日04:39 | 来源：新华网
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新华社上海11月2日电（记者 王辰阳）“发动机试车结束，参数正常，渗漏检查正常！”近日，随着东航首架国产大飞机C919试车各项参数正常，商业飞行国产大飞机C919全球首次更换发动机工作完成。通过此次换发工作，东航进一步检验了国产大飞机维修保障能力，填补了国产大飞机民航维修领域的一项空白。

在飞机维修项目里，飞机的换发工作属于高难度的复杂工作之一，本次更换发动机主要目的是验证国产大飞机C919换发程序可行性，提升飞机安全性。负责换发工作的东航技术公司从人员资质、文件准备、工装设备、厂房设施、耗材准备等多个方面研究部署，制定了详细的方案，确保换发工作安全有序推进。

东航完成商业飞行国产大飞机C919换发工作。（受访者供图）

飞机发动机的更换主要分为“拆、装、测”。东航技术公司的机务工程师历经9天时间，完成了发动机更换、变频发电机拆装、功率功能测试等60项例行工作内容和10余项非例行工作，顺利完成了此次换发工作。

(责编：卫嘉、白宇)
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