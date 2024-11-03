新华社重庆11月2日电（记者唐奕）11月2日，在渝厦高铁重庆东站施工现场，随着中铁十一局工人将第一组500米长钢轨铺设在路基上，西部地区最大高铁枢纽站——重庆东站进入正线铺轨阶段，渝厦高铁重庆东至黔江段铺轨工程是由该枢纽站铺设引出的第一条线路。

这是11月2日拍摄的渝厦高铁重庆东站正线铺轨施工现场（无人机照片）。新华社记者 唐奕 摄

渝厦高铁重庆段从重庆主城区到黔江区，全长269.5公里，是国家中长期铁路网规划的“八纵八横”高铁网中渝厦通道的重要组成部分。此次铺轨的是重庆东站引出至武隆区白马山隧道出口方向，由中铁十一局承担，其中正线铺轨长度为236.274公里，站线铺轨长度为4.18公里，有砟道岔5组，无砟道岔26组。

据中铁十一局项目负责人李志立介绍，此次铺轨施工方采用了目前国内先进的智能调度指挥系统，实时监控铺轨机、长轨运输车、焊轨车等设备，启用“铺架综合调度指挥管理系统”，使铺轨施工、运输组织的智能化和可靠性得到大幅提升。

这是11月2日拍摄的渝厦高铁重庆东站正线铺轨施工现场（无人机照片）。新华社记者 唐奕 摄

据渝黔铁路有限责任公司武隆指挥部指挥长杨智勇介绍，为确保铺轨施工顺利进行，施工方共投入DF4B型内燃机车9台、N70型铁路平板路用车90辆，WZ500型有砟、无砟轨道铺设一体式铺轨机组1套和BLCP500型本邻两线长钢轨铺设机组1套，移动式闪光焊机4台、轨道车3台，全力保障本次铺轨施工任务顺利完成。

据了解，渝厦高铁重庆段项目建成后，重庆主城区至黔江区的旅行时间将从现在的4小时缩短至1小时以内，对进一步加强沿线地区与海峡西岸经济区、长江中游城市群等经济发达地区间相互联系，促进区域社会经济快速发展具有重要意义。

(责编：卫嘉、白宇)

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