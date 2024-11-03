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国家产融合作平台助企融资超万亿元（新数据 新看点）

今年以来新增融资同比增速达40.7%

2024年11月03日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京11月2日电  （记者王政、刘温馨）记者近日从工业和信息化部获悉：国家产融合作平台自2021年2月上线以来，累计助企融资超1万亿元。今年以来平台助企融资新增约2900亿元，同比增速达40.7%。

　　国家产融合作平台提供定制化、智能化金融服务，设立了产业转移、先进制造业集群等24个特色专区，汇聚超34万家优质企业、近3000家金融机构、700多项金融产品。

　　“科技产业金融一体化”专项促进科技成果转化和产业化。工业和信息化部联合150多家金融机构，为新一代信息技术、装备制造、空天信息、人工智能、生物医药等领域260个项目搭建了路演对接平台，股权融资金额超过100亿元。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月03日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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