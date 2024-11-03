本报记者 万秀斌 张腾扬

河北廊坊开发区润泽（廊坊）国际信息港A—11算力中心，机柜上蓝色的服务器指示灯频繁闪烁，海量数据信息在这里运算、分析、储存、传输。

身处成千上万台高速运转服务器间，既不觉得热，也没冷风“劲吹”。“A—11项目整体采用‘智能低碳全域制冷系统’技术，整体节能效率比传统风冷大幅提高。”润泽智算科技集团股份有限公司总裁李笠介绍。

廊坊毗邻北京，数据延时低，除了已投运的A区12栋算力中心，润泽科技在廊坊B—1、B—2新型智算中心已开工建设，计划明年底投运。新型智算中心可实现千亿级人工智能大模型训练，投产后将进一步助推京津冀数字经济发展。

习近平总书记强调：“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合”。党的二十届三中全会《决定》提出：“健全促进实体经济和数字经济深度融合制度”。

河北深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党的二十届三中全会精神，大力发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，加快健全相关制度，为高质量发展注入澎湃动力。

河北发挥环京津的区位优势，数据产业快速聚集。截至去年底，河北运行服务器超390万台。在张家口、廊坊等地，河北积极建设新型、绿色的算力基础设施，夯实数字经济底座。

算力的基础是电力。河北出台《数字经济发展规划（2020—2025年）》《关于破解瓶颈制约助推数字经济健康发展的若干政策》等文件，优化互联网数据中心布局建设，鼓励绿色节能技术推广应用，优先支持可再生能源供电达到50%及以上的数据中心新建和扩建。

位于坝上地区的张家口张北县，一栋栋算力中心大楼并排而立，与远处山坡上一座座旋转的风机、一排排湛蓝色的光伏板相映成景。

张家口“风光”资源丰富，是国家可再生能源示范区。全市近年来已完成可再生能源装机规模3383.5万千瓦，可再生能源年发电量达520亿千瓦时。

源源不断的绿电，为数据基础设施提供源源不断的能量。张家口近年来推进怀来大数据产业基地、张北云计算基地等算力中心建设，实现算力与绿电协同融合发展。目前，张家口已成为我国“东数西算”工程京津冀算力枢纽节点核心城市，投运服务器达160万台。

一批批算力重点项目集聚，在环京地区多点开花。根据中国信息通信研究院发布的《中国综合算力指数（2024年）》显示，河北省综合算力指数位居全国前列，廊坊、张家口城市算力分指数位居全国城市前列。

河北推动大数据、人工智能等技术与实体经济的深度融合，在钢铁、汽车、生物医药、现代农业和文旅等领域实施大数据应用示范工程，提升产业链各环节生产效率和资源配置。

太行山深处革命老区保定阜平县，曾为马兰花儿童声合唱团孩子们制作服装的春风树服饰集团有限公司，去年建成5G工业互联网智能制造工厂。

走进车间，大屏上，裁剪、缝制、制衣等生产环节可视可控；流水线上，高精度自动钉扣机、智能传输分拣等智能设备高效便捷。

“一件校服从裁剪到成衣，以前要半天时间，如今不到10分钟就能完成，整个车间每16秒就生产一套校服！智能化设备还减少了人工操作误差，产品合格率从原来的96%提升至近100%！”公司负责人王海宾说。

河北实施“十万企业上云”行动，搭建企业上云公共服务平台。截至今年7月，全省上云企业累计超9万家；企业工业设备上云率排名全国前列。

数字技术促进传统产业加快升级，也让新业态、新模式竞相涌现。

在石家庄四药集团药物研究院，“人工智能+制药”已成为现实。

走进新药研发工作室，眼前并没有显微镜、试管、试剂等设备，而是几台电脑。石家庄四药集团药物研究院创新部副部长李媛正在电脑前查看最新的人工智能药物筛选数据。

眼前电脑连接着一楼主控室的服务器，当进行高通量虚拟筛选时，96个处理单元会一起工作。“药物筛选好比大海捞针，人工智能技术可以帮助我们快速确定‘针’的大致方位。我们再有针对性地逐一验证，极大提高了新药研发的速度和精度。”李媛说。

2022年，石家庄四药集团建立了人工智能辅助药物筛选平台，已成功开发出基于受体、配体、药效团的筛选技术。“借助该平台，仅一个多月时间我们就从几亿级别的化合物库中筛选出100多个新化合物，放在过去至少需要2至3年时间。”李媛说。

建设类似的人工智能创新场景，离不开大量数据运算。

今年年初，石家庄人工智能计算中心一期投入运营。该中心面向企业、高校等算力需求单位，提供通用计算、智能计算和高性能计算等算力服务，满足复杂的人工智能模型训练、数据分析等需求。

“加快构建促进数字经济发展体制机制，持续推进实体经济和数字经济深度融合，为河北经济高质量发展注入强劲动能。”河北省委主要负责同志表示。

《 人民日报 》（ 2024年11月03日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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