本报记者 田 泓

第七届进博会各项筹备工作目前已基本就绪。深入贯彻习近平总书记关于进博会“越办越好”的重要指示要求，上海市委、市政府立足一流的城市形象和一流的服务保障，围绕参展服务、城市运行、综合效应等，提升便利化、智能化、绿色化的水平，举全市之力确保第七届进博会成功、精彩、富有成效。

科技精准赋能，提升参展观展体验

第七届进博会整体展览展示面积超过42万平方米，如何让展客商迅速找到“想见的人”？上海紧扣数据赋能、信息整合，为展客商便利参展打造“服务通”，为展会有序运行打造“管理通”。

开发“进博士”人工智能数字服务管家APP，对展馆完成高精度建模，实现展馆内外导航的无缝切换以及跨楼层的路线规划。展客商可以跟随“进博士”导航便捷到达各楼层目的地。APP还打造展客商专属服务包，提供餐饮住宿、交通出行、证件查询、供需对接等方面服务，并融合即时通信与多语言能力，为面对面的磋商服务提供渠道、提升效率。

“管理通”方面，上海依托“一网协同”数字基础共性能力，实现更精准的管理决策和更畅通的指挥调度。展馆内，空间计算感知设备对馆内人流趋势与人群异常聚集情况实时监测。“进博一张图”综合管理平台同时接入天气、工程、消防等17类实时动态异构数据，对应急、交通、气象等十大类应用场景进行智能化分析，实现展馆内外管理和指挥的同屏和同步。

此外，交通部门进一步优化“随申行”进博出行专区，推出中英文版本，提供一体化交通信息服务和一站式订购服务，涵盖停车预约等个性化需求。海关进一步完善“进博慧展”系统，在上海国际贸易单一窗口增设进博会专区模块，便于参展方在线申请进博物资证明函。通信部门也首次规模应用了5G—A结合人工智能关键技术，为展客商提供高带宽、低延时、高质量的网络服务。

扩大溢出效应，提高展品转化效率

“6年来，上海共引入进博会展品种类超35万种，进口商品货值累计超4700亿元，这些都是通过‘6天+365天’常年展示交易服务平台促进的。”上海市商务委员会主任朱民介绍，上海主动发挥进博会溢出带动效应，强化会场内外联动，把更多进博流量转化为消费增量。

组织多方力量促进采购成交。上海组建了涵盖线上线下两个渠道，由跨境电商、零售商、贸易服务商、展示展销平台等相关企业组建的采购商联盟，采购商总人数超过10万人。展前，与中国国际进口博览局共同组织供需对接会，提前开展采购意向的匹配。展中，组织新品发布、采购洽谈和签约等活动。展后，通过“6天+365天”常年展示交易服务平台，为展品进入中国市场提供长期对接服务。

创新便利举措提高展品转化效率。进博会展品暂时进境许可的有效期从半年延长到1年，并允许展品在展后结转到海关特殊监管区，为继续在境内寻找商机提供支持。全市设立丝路电商商品展示馆，并且在长三角区域开设商品展示分中心，吸引来自近百个国家的6万多种商品入驻。10月28日，国际展览贸易促进平台“365展贸网”上线，为各类展会的参展商提供商品展示、采购对接、交易撮合、合同服务等专业服务。

搭建服务平台加强商品市场推广。第七届进博会将展示400多项代表性新产品新技术新服务，上海将举办“拥抱进博首发季”，在南京路等地标举行进博新品、国潮精品和丝路云品的“三品首发活动”，推出高级珠宝展、中法匠艺游园会等10场主题首发活动。举办国别商品文化缤纷月活动，聚焦进博会“展品变商品”，汇聚来自法国、匈牙利等国的特色商品，推出20场国别进口商品、文化风情主题活动。举办2024全国丝路云品电商节启动仪式，便利参展企业通过电商渠道进一步进入中国大市场。

举办上海会议，搭建互动交流平台

进博会是向世界展示中国高水平开放的平台。上海在虹桥国际经济论坛的整体框架下，首次策划举办第七届进博会上海会议活动，搭建互动交流和对话合作平台。

上海市政府副秘书长刘平介绍，进博会上海会议活动将着力办好“投资中国·2024上海城市投资推介大会”和浦东、虹桥两场分论坛。在此基础上，上海将于11月6日至8日在进博会场馆周边的虹桥绿地铂瑞酒店和绿地全球商品贸易港，创新举办89场主题会议、闭门会、圆桌会、成果发布会及双边会见等活动，围绕稳步扩大制度型开放、培育外贸新动能等8个议题，开展交流研讨。

进博会上海会议活动专门搭建了5个互动空间供参会参展人员预约使用，拟举办新品首发、技术展示、产品供需对接等10余场活动，现场还将发布各类专业报告和推介材料。

丰富文旅体验，展现上海城市形象

10月31日，连接国家会展中心至外滩的71路公交“进博消费嘉年华专线”发车。上海市商务委会同市文化旅游局，整合精品游览资源，推出“进博专享·溢出联动”系列项目。整个11月，71路这条承载着上海红色记忆的公交线路，将带领参加进博会的中外宾朋游览城市地标。上海中心、东方明珠等热门景点将提供折扣优惠，上海博物馆正在举办的古埃及文明展也将在进博会期间开设夜场，服务展客商需求。

依托“外籍人员一站式综合服务中心”，上海在机场提供支付、文旅、交通等便利服务。全市布设8万多台外卡支付POS机具。2000多辆大众出租车安装移动POS机终端，所有出租车均配备“零钱包”。在重点商圈、星级饭店、4A级以上旅游景区等提供10元面额自助机具现金取现功能。外籍来沪人员凭境外手机号码和银行卡号等即可开通“外卡内绑”产品，享受境内移动支付便利。

上海还招募了一大批高素质的志愿者，其中包括160余名小语种志愿者和100名专业讲解志愿者，组织了65名法律服务志愿团律师。

“上海已经进入进博时间，诚邀国内外各界朋友来上海参加第七届进博会。”上海市委常委、副市长华源说。

《 人民日报 》（ 2024年11月03日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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