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拥抱大湾区，抓住新商机

一家电子企业的双城发展

本报记者 张云河
2024年11月03日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　与广东交界的广西玉林市，有一个县级市叫北流。走在北流的街道上，擦肩而过的路人可能就是来自粤港澳大湾区的企业家。随着大湾区的蓬勃发展，外溢的资源和机会被这座小城紧紧抓住。

　　来北流投资兴业的成百上千名大湾区企业家中，蒲承刚是其中一个。今年，他已经12次“回”北流。

　　2022年，他将总公司的生产基地从广东东莞搬到北流的鑫山工业园区，成立广西宏拓智联电子科技有限公司，由此开启作为董事长的双城生活。

　　北流距东莞400多公里，开车要5个小时，并不算近，为何要来？

　　“在东莞，随着经济发展水平提高，水、能源、土地、劳动力要素供给趋紧。”蒲承刚思索，得在降低生产成本上寻找新的发展空间。

　　有个同行在北流经营10年，获利颇丰，听说蒲承刚在为生产基地选址，便向他推荐北流，“北流有商机”——与大湾区联系密切，人力资源丰富，配套完善。蒲承刚决定一试。

　　来到北流，招商专班领着看厂房，工商注册有专人一对一服务，每个企业有自己的档案和清单，出现问题，政府部门现场办公解决……蒲承刚感受到当地的热情。

　　除了营商环境，产业链供应链也让蒲承刚满意：50多家上下游企业，其中约10家在北流；从北流出发，向西——去贵州毕节找电线，向东——去东莞找电池、惠州找电源，到深圳找印刷电路板。生产一部高端电竞耳机所需的线材、喇叭中控、耳套等100多种物料，在北流都能获取。

　　说干就干。3次洽谈，从第一次见面到项目落地签约，只用了4个月时间。当年签约，当年投产，当年上规模。

　　总公司的声学工程师钟先勇每个月都从东莞来北流出差一周，指导声学测试。电竞耳机一年换代一次，40余人的研发团队在东莞，企业形成跨区域的“前店后厂”模式：东莞侧重研发和市场，北流侧重生产制造——上百道工序的生产流程，都可以在北流完成。

　　“去年客户验货合格率达100%，产品种类从32种增至46种。”蒲承刚估算，与之前相比，租金成本节约四成；节约的人工成本可以覆盖新增的运输成本；用工缺口小，员工流失率从20%减少到5%以内。

　　“我们在鑫山工业园区内又自建了近25亩的厂房，已于10月投产使用。”蒲承刚说。

　　党的二十届三中全会《决定》提出，深化东中西部产业协作。今年以来，北流赴粤港澳大湾区招商80余次，拜访企业200多家、洽谈项目160多个。新签粤港澳大湾区项目52个，总投资53.46亿元。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月03日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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