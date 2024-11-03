本报记者 冯学知

香港中环，高楼林立、车水马龙，知名金融机构云集，一派繁华景象。在英国Z/Yen集团与中国（深圳）综合开发研究院联合发布的第三十六期“全球金融中心指数”报告中，香港的总排名为全球第三位，居亚太区之首。其中，在投资管理方面的排名跃升为全球第一位，金融科技水平排名上升5位至第九，跻身十大金融科技中心之列。

近年来，香港充分发挥自身优势和特点，主动适应市场变化，积极培育金融发展新动能，国际金融中心地位得到进一步巩固提升。

资产及财富管理业韧性足

进入10月，香港中国金融协会副主席、时和资产管理有限公司董事长兼总裁陈东的工作愈发忙碌，既要管理投资，又要谈合作项目，还忙着营销新的基金产品。

因看好香港发展前景，8年前，陈东创办了自己的资产管理公司。“香港资金进出自由、人才汇聚、税制简单且税率低，与内地市场互联互通，资产及财富管理业有很大的发展空间。”陈东说。

香港证监会7月发布的《2023年资产及财富管理活动调查》显示，2023年底，香港管理资产总值同比增长2.1%至约31.2万亿港元；净资金流入急升342%至3890亿港元。“数据显示，香港资产及财富管理业具有持续优势，市场广度和深度正在提升，在应对挑战和宏观压力方面展现出韧性。”香港证监会投资产品部执行董事蔡凤仪说。

“我们公司今年的资产管理规模增大，客户增长明显。”陈东说，香港特区政府近年来锐意推动的政策创新，是香港资产及财富管理业发展成绩亮眼的关键，增长较快的细分领域，如获注册的开放式基金型公司同比增加超过1倍，都与一系列改革创新举措有关。

“建设国际资产管理中心是巩固提升香港国际金融中心地位的重要组成部分。”中国银行香港金融研究院分析员李宇嘉表示，香港金融业过去以融资业务见长，现在向综合功能更全面的发展方向不断升级，吸引更多金融机构和长期资本以香港为枢纽展业兴业，为香港金融发展注入新动能。

“在中央政府的支持下，惠港措施陆续出台，粤港澳大湾区建设进一步向纵深推进，加上我们自身的努力，包括推出吸引家族办公室落户香港的税务措施等举措，相信这个良好势头将会持续，香港资产及财富管理业必能处于全球领先位置。”香港特区政府财政司司长陈茂波说。

金融科技蓬勃发展

不用预约、不用去网点、不用排队等待，只需下载APP，最快5分钟即可开设一个银行账户。近年来，一种名为“数字银行”（原称“虚拟银行”）的新型金融机构在香港流行起来。据香港金融管理局统计，自2019年向8家数字银行颁发牌照以来，香港数字银行已有220万存款客户，客户总数占零售银行整体市场的比例增至8.8%。

走进汇立集团位于北角的办公区，从装修风格到家具陈设，时尚活泼的气息扑面而来。这家创立于2013年的金融科技公司从贷款平台做起，经过10多年时间，已成长为拥有2家数字银行、雇用超过1100名员工的独角兽企业。旗下数字银行及其他线上消费金融服务平台拥有注册用户超6500万，企业客户超700家。

“我们通过自主研发的风险管理系统、隐私计算专利和领先的人工智能技术，为消费者提供全新的金融服务。”汇立集团创始人及集团CEO龙沛智介绍，相较于传统银行，数字银行省去了租金、人力等营运成本，能为用户提供更便利、门槛更低的金融产品和服务，借助人工智能和大数据分析技术，能将信贷资源投放给更多有融资需求的客户。

“比如，传统银行放贷，一定要通过面谈来分析客户的信用水平，而我们通过大数据分析，能够得出比面谈更可靠的结论。”龙沛智说。

数字银行的出现，在香港金融业产生了“鲇鱼效应”。香港金融管理局今年8月发布的《虚拟银行检讨报告》显示，数字银行发展对促进香港银行业的良性竞争产生正面影响，推动传统银行加快数字化转型步伐。到2023年12月底，提供远程开户服务的传统银行数量迅速增至18家。

一个充满活力的金融科技生态系统已在香港初步形成。据统计，香港约有1000家金融科技企业，业务涵盖移动支付、跨境理财、人工智能金融服务顾问、财富及投资管理等各个范畴。今年10月，香港特区行政长官李家超在2024年施政报告中提出“构建金融科技创新生态圈”的目标，将继续推动央行数码货币、移动支付、虚拟银行、虚拟保险及虚拟资产交易等创新金融服务。

“金融科技的发展，能够丰富香港金融市场的产品供给，为未来香港金融业提供新的增长点。”香港特区立法会议员陈仲尼表示，金融科技已成为国际金融中心竞争的重要领域，香港应充分发挥“一国两制”制度优势，在金融科技特别是数码货币方面大胆创新、先行先试，也为国家数码货币发展积累经验。

人民币业务进一步丰富

10月16日，香港金融管理局礼堂内，来自9个国家和地区的50家机构代表济济一堂，参与海南省政府举行的离岸人民币地方政府债券路演。这是海南自2022年以来第三次在香港发行地方政府债券，3年共计发行130亿元人民币。此次发行过程中，峰值订单规模一度高达发行规模的12倍，创下历史新高。

“海南省政府连续在港发债，体现了中央对巩固提升香港国际金融中心地位的支持，丰富了香港市场的人民币金融产品，有助稳慎扎实推进人民币国际化。”香港特区政府财经事务及库务局副局长陈浩濂说。

随着人民币在跨境交易中被更广泛地使用，人民币的国际地位和全球影响力进一步提升。来自环球银行金融电信协会（SWIFT）的数据显示，2024年8月，人民币在全球支付中占比为4.69%，人民币连续10个月成为全球第四位支付货币；人民币在全球贸易融资中的占比为5.95%，是全球第二位贸易融资货币。

“人民币作为投融资货币的职能不断强化，给香港带来了新的业务机遇。”中银香港人民币业务执行总监杨杰文表示，近年来，香港人民币资金池规模稳步增长，在全球离岸市场人民币支付中的占比不断提高，离岸人民币贷款和债券业务蓬勃发展，香港的离岸人民币业务枢纽地位更加巩固。根据SWIFT2024年6月数据，离岸市场83%的人民币支付通过香港进行，比例创新高。

2024年9月，驻港中资券商天风国际证券集团有限公司（以下简称“天风国际”）与吉尔吉斯斯坦财政部签订合作备忘录，为共建“一带一路”倡议、推进人民币国际化愿景，达成一系列业务合作意向。在中资离岸人民币债券主承销业务数量上，天风国际位居香港市场前列。作为公司行政总裁，邹传坚定看好推进人民币国际化带给香港的机遇。

“过去主要是内地机构在港发行人民币债券，现在来自中亚、东南亚的政府和企业也开始来港发债了。”邹传表示，随着离岸人民币市场更趋活跃，境外投资者持有人民币资产的意愿愈发增强，人民币资产在离岸市场的流动性有了明显改善。

乘势而上，香港人民币业务进一步丰富。今年年初以来，中央有关部门与香港推出多项金融互联互通措施，支持香港人民币业务发展。李家超在2024年施政报告中提出，“丰富离岸人民币业务”，推出包括持续优化“互联互通”机制、增加离岸人民币流动性、提供更多以人民币计价的投资产品等政策措施。

“随着中国对外贸易和投资合作的拓展，人民币国际化的空间将更广阔。”邹传说，背靠国家的支持和“一国两制”的独特优势，香港发展离岸人民币业务大有可为，将对巩固提升香港国际金融中心地位发挥重要作用。

《 人民日报 》（ 2024年11月03日 06 版）

(责编：乔业琼、申佳平)

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