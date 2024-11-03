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（观沧海）  

建设好两岸融合发展示范区

程 龙
2024年11月03日08:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　习近平总书记日前在福建考察时强调，“在探索海峡两岸融合发展新路上迈出更大步伐”“建设好两岸融合发展示范区”。

　　两岸一家亲，闽台亲上亲。福建与台湾隔海相望、一水相连，是大部分台湾同胞祖籍地所在，距离台湾岛最近处只有68海里，在对台工作全局中具有独特地位和作用。一直以来，闽台地缘相近、血缘相亲、文缘相承、商缘相连、法缘相循，渊源关系独特，仅同名同宗村就有280对，见证着两岸的血脉同源、文化同根。

　　亲望亲好，“我们始终尊重、关爱、造福台湾同胞”写入了党的二十大报告。祖国大陆坚持以人民为中心的发展思想，始终像为大陆百姓服务那样造福台湾同胞，不断完善保障台湾同胞福祉和在大陆享受同等待遇的制度和政策。

　　增进两岸同胞亲情福祉，探索海峡两岸融合发展新路，福建优势独特。如何做好建设两岸融合发展示范区这篇大文章？

　　发挥优势，先行先试。去年9月，中共中央、国务院第一份专门为深化两岸融合发展印发的文件《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路  建设两岸融合发展示范区的意见》发布，福建省很快出台相关落实意见。畅通台胞往来通道，优化涉台营商环境，支持厦门与金门加快融合发展，扩大社会人文交流合作……一系列政策举措，明确要充分发挥福建对台独特优势和先行示范作用，善用各方资源，深化融合发展。这是赋予福建的重大政治责任、重大历史使命，更是福建的重大发展机遇。

　　一年多来，福建先后出台三批政策措施。如今，两岸融合发展示范区建设已形成一批先行先试经验，取得一批首创性对台融合发展成果。

　　——经济融合更实：福建开通运营4条“小三通”航线运送旅客超2539万人次，向金门供水工程累计供水超3600万吨，累计研制发布226项两岸共通标准……

　　——社会融合更广：福州面向台胞提供1050套公租房，3700多台胞在福州参加基本医疗保险，福建各类台青就业创业基地逾80家……

　　——情感融合更深：累计34万台胞线下参与海峡论坛，累计3.6万名两岸青年登台亮相海峡青年节，每年200多场大型涉台交流活动轮番上演……

　　促融合、探新路，福建不断迈出新步伐，进一步擦亮“台胞台企登陆的第一家园”的金字招牌。在厦门，金门乡亲教育、劳动就业、社会保障、医疗健康、文化、体育、住房保障，基本实现与该市居民同等待遇；在福州，市里推出“福马同城通”卡，马祖乡亲持卡可享受住房、医疗、教育、交通等优惠，台胞可同等参与养老、医保等“五险一金”保障；在平潭，对台一体化政务服务平台推出，集成了首批52项政务服务事项，实现“随时办”“掌上办”……如今，福建已成为两岸民间交流最活跃、两岸同胞情感最温馨、两岸经贸合作最紧密的区域之一。

　　两岸关系和平发展、融合发展是通向和平统一的重要途径。深化两岸融合发展，根本目的是要增进两岸同胞的亲情和福祉，实现两岸同胞对美好生活的向往。建设好两岸融合发展示范区，既是大义，更具大利。福建持续落实落细“以通促融、以惠促融、以情促融”系列政策举措，在探索海峡两岸融合发展新路上迈出更大步伐，建设两岸融合发展示范区大有可为、未来可期。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月03日 06 版）

(责编：乔业琼、申佳平)
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