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12部门联合推动核技术在国民经济领域深度融合

2024年11月03日08:14 | 来源：光明日报
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原标题：12部门联合推动核技术在国民经济领域深度融合

本报北京11月2日电（记者张晓华）为推动核技术在国民经济领域更快、更好、更广地深度融合，促进核技术应用产业高质量发展，近日，国家原子能机构等12部门联合印发《核技术应用产业高质量发展三年行动方案（2024—2026年）》（以下简称《方案》）。

发展核技术应用产业是适应新一轮科技革命和产业变革、拓展核技术应用领域、促进核工业高质量发展的必然趋势，是支撑国民经济各领域转型升级、提质增效的重要赋能手段。

《方案》提出，到2026年，我国核技术应用产业自主创新能力显著提升，产业领域进一步拓展。围绕核技术在医学诊疗、农业育种、食品加工、材料改性、安检安保等重点方向或领域的应用，突破一批关键技术、建设一批创新平台、培育一批专精特新企业，力争核技术应用产业年直接经济产值达4000亿元，为传统产业转型升级注入强劲动能。

此外，方案还从7个方面规划了20项重点任务，提出加强财税金融支持、完善行业监管、增强产业基础服务、健全人才引育机制、加大产业推广力度等5项保障措施。

(责编：乔业琼、申佳平)
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