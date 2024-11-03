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10月份商品房成交实现“双增长”

2024年11月03日08:14 | 来源：光明日报
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原标题：10月份商品房成交实现“双增长”

本报北京11月2日电 记者邱玥1日从住房城乡建设部获悉，10月份商品房成交同比、环比实现“双增长”。

住房城乡建设部“全国房地产市场监测系统”网签数据显示，10月份全国新建商品房网签成交量同比增长0.9%，比9月份同比扩大12.5个百分点，自去年6月份连续15个月下降后首次实现增长；全国二手房网签成交量同比增长8.9%，连续7个月同比增长；新建商品房和二手房成交总量同比增长3.9%，自今年2月份连续8个月下降后首次实现增长。

同时，商品房销售面积环比“银十”超“金九”。10月份全国新建商品房网签成交量环比增长6.7%；二手房网签成交量环比增长4.5%；新建商品房和二手房成交总量环比增长5.8%。

分城市看，很多城市商品房网签成交量出现不同程度增长。一线城市增长更为明显，新建商品房网签成交量同比增长14.1%，二手房网签成交量同比增长47.3%。广州、深圳、南京、宁波、大连、东莞等城市新房成交量同比增幅超过30%，北京、上海、深圳、杭州等城市二手房成交量同比增长超过50%。分地区看，11个省份新建商品房网签成交量同比增长，较上月增加6个。其中，湖南、天津、广东、江西、江苏同比增幅超过10%；20个省份二手房网签成交量同比增长，较上月增加2个，其中，北京、上海、河北、辽宁、浙江、湖南、重庆、贵州、甘肃、陕西、宁夏同比增长超过10%。

数据显示，在存量增量政策叠加的“组合拳”作用下，全国房地产市场呈现出止跌回稳的积极势头。住建部有关负责人表示，随着政策效应持续释放，房地产市场有望继续保持向好态势。

(责编：乔业琼、申佳平)
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