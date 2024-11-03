原标题：南水北调中线一期工程10年调水超680亿立方米

本报北京11月2日电 记者陈晨从水利部、中国南水北调集团获悉，截至10月31日，南水北调中线一期工程顺利完成2023—2024年度（2023年11月1日—2024年10月31日）调水任务，调水量83.37亿立方米，为年度计划的118%。自2014年通水以来，中线一期工程10年累计调水超680亿立方米，其中生态补水106.37亿立方米。工程向北京市、天津市累计调水均超百亿立方米，当前，南水占北京城区供水量的70%以上，天津市主城区供水几乎全部为南水，有力保障了工程沿线省市的供水安全。

今年以来，水利部持续统筹管理，指导中国南水北调集团强化汛期冰期等关键节点的安全输水管理，工程经受住了汛期多轮强降雨和冰期低温雨雪冰冻灾害等多重考验。冰期输水期间，中国南水北调集团运用数字孪生工程冰期输水调度模型，实施动态优化调度，在保障安全的基础上进一步提升冰期输水能力，调水量较供水计划多3.4亿立方米，有力保障了受水区用水需求。

11月1日，中线一期工程启动2024—2025年度调水工作，计划向北京、天津、河北、河南四省（直辖市）调水69.95亿立方米。水利部将结合受水区用水需求和水源区来水情况，强化统筹，实施水量科学调度，确保顺利完成年度调水任务，同时进一步深化用水权交易改革，不断提升工程效益。中国南水北调集团将全面加强中线一期工程调度运行管理，切实完成好2024—2025年度调水任务。

(责编：乔业琼、申佳平)

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