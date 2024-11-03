原标题：内蒙古新能源装机规模继续领跑全国

本报呼和浩特11月2日电 记者高平、王潇从内蒙古自治区能源局获悉，继今年3月底突破1亿千瓦后，内蒙古新能源总装机规模再创新高。截至10月31日，全区新能源总装机规模突破1.1亿千瓦，占全区电力总装机的47%，同比提高9个百分点，装机规模继续领跑全国。

据介绍，目前内蒙古全区已并网的新能源装机每年可产生2500亿千瓦时绿色电力，相当于节约标准煤8000万吨，减少二氧化碳排放超2.1亿吨，对推动能源结构转型升级具有重要意义。

据悉，今年以来，自治区能源局锚定“双碳”目标，紧抓快干推进新能源建设，着力在项目推进和调度上提质增效，加强电网规划建设，推行光伏项目“高效办成一件事”改革，简化审批手续，推动电网与电源项目同步规划、同步建设、同步投运。同时，加快实施防沙治沙和风电光伏一体化工程，组织开展“千乡万村驭风行动”，全力推进国家大型风电光伏基地建设，推动全区新能源装机总量持续攀升。

据了解，当前全区大规模并网发电已经进入冲刺期，预计到2024年底，全区还将有超2500万千瓦新能源并网，确保年底完成新能源累计装机突破1.35亿千瓦，历史性实现新能源装机规模超过火电装机规模的目标。同时，将提前谋划2025年项目，计划2025年新能源新开工规模4000万千瓦、并网规模3000万千瓦。

(责编：乔业琼、申佳平)

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