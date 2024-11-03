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浙江舟山：渔岛蝶变能源城

2024年11月03日08:41 | 来源：光明日报
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原标题：渔岛蝶变能源城

汽车驶过舟岱大桥，浩瀚的海面上，一艘艘巨轮鱼贯靠入海港，停泊、对接、开阀，依次完成。远渡重洋而来的液化能源，从船舱汩汩而出，沿着管道流向海岛尽头高耸的油气储罐，在此中转，供能华东、辐射全国。

浙江宁波舟山，东海之滨的一颗璀璨明珠，有着“千岛之城”的美称。这里有秀美的海岛风光、历史悠久的古城，如今，更成为国内重要的能源进口储运港与大宗商品资源配置基地。

舟山海面宽阔、水深流缓，地理条件得天独厚。国内商品可由舟山出海，运抵全球200余个国家和地区。同时，作为重要的进口能源储运站，舟山也是助力区域经济发展的动力引擎。

舟山本岛北岸，塔吊林立、焊花四起，工人挥旗指挥的调度声不时响起，新奥舟山液化天然气接收站三期项目正在如火如荼地进行着。8座小山一样高耸的液化天然气储运罐旁，项目副总工程师李攀峰介绍：“比起一、二期的4座储罐，三期工程的4座储罐直径从原来的83米增加到93米，高度从37米增加到47米。到2025年项目建成，新奥舟山液化天然气接收站年处理能力将有望超过1000万吨。”

舟山虽是海岛城市，但已建成发达的公路网络与油气输送管道。如今，每天有超过200辆运输车从舟山出发，经鸭白线轮渡、甬舟高速等，前往上海、江苏、湖南、安徽等7省1市，为千万用户与超过300家企业输送能源动力。

充足的能源供给，为区域经济发展提供不竭的动力，也改善了能源结构，为百姓带来了实实在在的好处。如今的华东地区，越来越多的居民用上了液化天然气。百姓的生活更加便利，东海的天也更蓝了。

今年10月，第七届世界油商大会在舟山举行，330家国内外油气企业参会。依托世界油商大会，舟山正在努力搭建全球油气行业共商合作、共赢未来的开放平台，以更加开放、稳健的姿态，服务经济建设与民生福祉，迎接新的挑战。（本报记者 范天培 曾 毅）

(责编：乔业琼、申佳平)
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