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中国首单帆船保税经营性租赁业务天津落地

2024年11月03日08:47 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国首单帆船保税经营性租赁业务天津落地

记者2日从天津东疆综合保税区获悉，“顿悟时刻”帆船日前在天津完成保税经营性租赁业务，为中国保税租赁业务模式首次在帆船领域的探索实践。

记者从天津东疆综合保税区获悉，由哈德森游艇中国公司制造的“顿悟时刻”帆船日前在天津完成保税经营性租赁业务。(天津东疆综合保税区供图)

记者从天津东疆综合保税区获悉，由哈德森游艇中国公司制造的“顿悟时刻”帆船日前在天津完成保税经营性租赁业务。(天津东疆综合保税区供图)

天津东疆综合保税区相关负责人介绍，经营性租赁又称服务租赁、管理租赁或操作性租赁，是一种以提供租赁物的短期使用权为特点的租赁形式。同时，通过保税租赁的方式帆船进入保税区予以保税，企业按照租金缴纳进口关税和进口增值税。

在该单业务落地过程中，天津东疆海关与大连海关合作，对帆船提供海关异地委托监管服务。企业在东疆申报租赁进口，大连海关进行实货监管，快速便捷地完成了通关手续。东疆海事局针对帆船进口登记问题多次沟通，顺利为企业办结了船舶所有权证书、光租证书、国籍证书以及电台执照。

作为中国租赁产业聚集地和租赁创新发展的试验区，近年来，天津东疆综合保税区充分发挥租赁产业优势，聚焦游艇、帆船等领域，帮助企业通过租赁的方式引入设备，让更多爱好者体验航海项目，促进文旅产业发展。

相关负责人说，下一步，天津东疆综合保税区将持续深化租赁赋能文旅产业，助力企业从国外购买或租赁游艇、帆船等高档娱乐船艇，引进游艇帆船俱乐部，满足更多消费需求。(王君妍)

(责编：乔业琼、申佳平)
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