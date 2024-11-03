人民网北京11月3日电 （记者黄盛）据证监会消息，日前，商务部、证监会、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、国家外汇局修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》（以下简称《办法》）。

证监会等六部门有关司局负责人在答记者问时表示，战略投资是特定外国投资者直接取得并中长期持有一家上市公司股份的行为。2005年，商务部、中国证监会、税务总局、原工商总局、国家外汇局等五部门发布《办法》，为外国投资者战略投资上市公司提供了制度保障。据统计，《办法》实施以来，外国投资者累计战略投资600多家上市公司，为促进我国资本市场健康发展发挥了积极作用。

上述负责人认为，引导更多优质外资投向上市公司，既能够促进利用外资扩总量、提质量，也有助于推动我国产业升级、资本市场健康稳定发展。同时，我国证券市场监管制度日益完善，为有效防范风险提供了制度保障。

具体来看，《办法》主要是从五方面降低了投资门槛，包括允许外国自然人实施战略投资、放宽外国投资者的资产要求、增加要约收购等战略投资方、允许以境外非上市公司股份作为支付对价、适当降低持股比例和持股锁定期要求等，旨在进一步拓宽外资投资证券市场渠道，发挥战略投资渠道引资潜力，鼓励外资开展长期投资、价值投资。

“此次修订体现了中国资本市场对外开放的决心，通过降低门槛吸引外资，增强了中国市场的国际竞争力。”南开金融发展研究院院长田利辉向记者表示，《办法》不仅有助于吸引更多的外国投资者，也为中国资本市场的长期稳定和健康发展提供了有力支持。通过降低投资门槛、拓宽投资渠道、优化投资环境等措施，我国将吸引更多优质外资投向上市公司，进一步提高资本市场的国际化水平和竞争力。

另据了解，近年来，我国持续扩大市场开放、加大引资工作力度，外商投资体制改革取得一系列重大突破。2022年底召开的中央经济工作会议、2023年的政府工作报告，将“更大力度吸引和利用外资”作为年度重点工作任务之一；2023年中央经济工作会议提出要“巩固外贸外资基本盘”“打造‘投资中国’品牌”，明确以吸引和利用外资助力经济高质量发展，展现我国对吸引外资的高度重视和扩大高水平开放的坚定决心。

与此同时，我国引资规模、结构和质量得到全面提升。在全球跨境投资连续两年出现负增长的背景下，2021年和2022年我国吸收外资连创新高，2023年虽出现波动，但规模居历史第三高位，较2012年提升46%，在全球引资中居第二位、发展中国家首位。此外，我国引资稳中提质，制造业和高技术产业引资占比巩固提升，外资在数字化转型、绿色转型等新兴领域投资呈现新亮点。2024年1—7月，全国新设立外商投资企业36968家，同比增长11.5%，延续了2023年以来新设外资企业数量较快增长的趋势。

(责编：乔业琼、吕骞)

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