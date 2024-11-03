人民网北京11月3日电 （记者黄盛）据证监会消息，11月1日，中国人民银行广东省分行、深圳市分行，中国证监会广东监管局、深圳监管局联合公告，招商证券、广发证券、国信证券、平安证券、中金财富、国投证券、中信华南、国泰君安、华泰证券、中信建投、银河证券、申万宏源、中泰证券、兴业证券等14家证券公司成为首批试点参与“跨境理财通”的证券公司。

据介绍，为贯彻落实国家关于建设粤港澳大湾区的战略部署，深化粤港澳金融合作，根据《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》制度优化安排，证监会与中国人民银行、国家金融监督管理总局、香港证监会密切配合，稳步推进证券公司参与粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点。首批试点开展“跨境理财通”的证券公司，将与经香港证监会认可的机构合作，服务大湾区居民跨境投资需求，助力推进粤港澳区域金融市场互联互通。

南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，14家券商纳入“跨境理财通”试点对促进金融市场互联互通、丰富产品类型、提升投资便利化、推动人民币国际化有着重要作用。券商客户对基金、理财产品的接受度更高，有助于优化当前以银行存款为主的单一产品形式。券商的参与使投资者跨境资产配置更便利化、多元化，满足居民跨境投资需求。这些券商的加入，增加了“跨境理财通”的参与主体，深化了粤港澳大湾区金融市场的合作。此外，“跨境理财通”业务试点使用人民币进行跨境结算，有助于稳步探索和推进资本项目可兑换。

“随着客户需求增长，需要适时考虑提升个人投资者额度，以吸引更多高净值人群参与。还需提升业务效率，促进参与动力，如允许投资者通过网上银行开通跨境理财通投资户服务。亦要普及境外市场和港澳金融机构代销产品底层资产的基础知识，消除认知壁垒。”田利辉说。

另据了解，“跨境理财通”于2021年9月推出，旨在让粤港澳大湾区的合资格居民可以通过各自的银行体系建立的闭环式资金管道，投资对方银行销售的理财产品。2024年1月，粤港澳大湾区三地相关金融管理部门和监管机构发布了跨境理财通优化措施，以优化内地投资者准入条件、扩大参与机构以包括符合要求的证券公司、扩大合资格投资产品范围、适当提高个人投资者额度和进一步优化宣传销售安排。具体来看，“跨境理财通”分为南向通和北向通。南向通指内地合资格居民通过指定管道投资港澳合资格金融机构（银行及/或证券公司）销售的合资格理财产品；北向通指港澳合资格居民通过指定管道投资内地合资格金融机构（银行及/或证券公司）销售的合资格投资产品。

也有业内人士表示，“跨境理财通”为粤港澳三地金融业开辟了更广阔的市场，同时便利跨境投资，为大湾区居民提供更多理财产品的选择，进一步促进人民币跨境流动和使用。不过“跨境理财通”涉及多个金融市场和监管机构，需要加强监管协调和合作，确保市场的稳定和投资者的利益，也要完善风险管理机制，提高投资者教育水平，进一步推动跨境金融的发展和创新。

(责编：乔业琼、吕骞)

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