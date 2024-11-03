人民网记者 王绍绍

推动大规模设备更新和消费品以旧换新是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措。今年以来，大规模设备更新和消费品以旧换新工作（以下简称“两新”工作）持续推进，不仅促进了消费市场的繁荣，更在改善民生、提升生活品质方面发挥了重要作用。

此前印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确提出了扩大内需、深化供给侧结构性改革的目标，并部署了设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动。这一方案的实施，旨在促进先进设备的生产应用，推动高质量耐用消费品更多地进入居民生活，从而大幅提高国民经济循环的质量和水平。

中国循环经济协会会长朱黎阳表示，自开展大规模设备更新和消费品以旧换新工作以来，市场信心显著提升。特别是在汽车领域，二手交易活跃度极高，今年交易量已突破1200万辆，这一成果令人瞩目。这不仅反映了消费者对以旧换新政策的积极响应，也体现了政策在推动市场繁荣方面的巨大潜力。

在“两新”工作的推动下，全国企业设备更新步伐明显加快。国家税务总局增值税发票数据显示，4月至7月期间，工业企业设备更新增速显著提升，制造业采购机械设备类金额同比增长5.8%。同时，信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业等领域的设备采购也呈现出强劲的增长势头，同比分别增长17.5%和20.4%。

此外，在消费品以旧换新方面，各地纷纷出台补贴政策，激发了消费者的购买热情。家电以旧换新不仅拉动了经济发展，也提升了人民群众的生活品质。

广东省在国家政策的基础上进一步扩大补贴范围，将智能小家电纳入其中。广州市的张大爷就亲身体验到了以旧换新政策带来的实惠，“家里的旧空调用了十多年，制冷效果不好还费电。现在有以旧换新政策，我换了一台新的节能空调，不仅享受了补贴，而且每月电费都节省了不少，生活品质大大提高。”

商务部等四部门联合印发的通知中，明确要求各地对个人消费者购买二级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等八类家电产品给予以旧换新补贴。补贴标准为产品最终销售价格的15%，对购买一级及以上能效或水效的产品，额外再给予产品最终销售价格5%的补贴，每件补贴不超过2000元。

在政策的推动下，家电市场呈现出明显的回暖趋势。国家统计局数据显示，全国家用电器和音像器材类零售额实现了由降转升。

同时，汽车作为大宗消费品，对经济增长拉动效应明显。随着汽车以旧换新政策的不断出台，消费者购车热情持续高涨。江苏宿迁联动车企、金融机构等多方配合，推出“报废更新/置换更新+企业优惠+厂家让利+金融贴息+保险服务”汽车以旧换新操作流程，消费者在享受国家政策补贴后，还可叠加享受企业、厂家最高6万元的综合优惠。这不仅让消费者“换新”更便捷，也促进了汽车产业的转型升级。

最新数据显示，汽车以旧换新信息平台累计登记注册用户数超164万个，收到汽车报废更新补贴申请超110万份。

业内专家表示，汽车以旧换新政策的实施，不仅刺激了汽车消费市场的增长，更推动了汽车产业向绿色化、智能化方向转型升级，这对于改善环境质量、提高交通效率具有重要意义。

“这一轮以旧换新政策整体上从消费端发力，促进了整个产业的提质升级。”业内专家表示，这个过程中促进了行业规范化、标准化发展，也结合了促进绿色低碳、循环发展的新发展诉求。一轮一轮逐步深化和细化的政策，在与时俱进的同时也注重了灵活性、便利性，有效提升了消费者的生活品质。

(责编：乔业琼、吕骞)

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