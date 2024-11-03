人民网记者 王仁宏

“有电梯、有安全扶手，布局也比较以前更实用了。”来到新家的纪阿姨来回踱步，激动赞叹到。

2024年5月28日，北京市首个装配式危旧楼改造项目——西城区桦皮厂胡同8号楼迎来入住的第一批居民。和纪阿姨一样惊喜的，还有楼上楼下20户老邻居们。

随着各地城市更新的深入实施，“人民城市”理念正融入城市建设的全过程。城市温暖不仅是对公共空间和居住环境的改善提升，也体现在共建共治共享、与居民共同守护“乡愁”的细致入微处。

当前，我国城市发展进入城市更新重要时期，由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重。城市“新陈代谢”是否健康、有序，将直接关系到城市居民的居住质量和生活体验。

“我国现在城镇人均住房建筑面积已经超过40平方米，住房发展已从‘有没有’转向‘好不好’的新阶段。”近日，住房城乡建设部部长倪虹在出席发布会时表示，面对新期待，住房建设要从过去注重速度、数量，转向追求高质量、新科技、好服务。

桦皮厂胡同8号楼建于20世纪70年代，在这里的居民不乏居住几十年的老住户。50年来，这里的点滴变化见证着周边变迁，也承载着居民太多难以割舍的共同记忆。然而，随时光流逝的还有日渐老化的楼梯结构，已明显影响到居民的居住安全及生活质量，居民改造意愿强烈。

在人们共同期盼下，用时仅三个月，一栋位于北京主城区繁华地段的居民楼便拔地而起。

桦皮厂胡同8号楼改造前（上图）后（下图）实拍。受访者供图

如此快的建造速度，在桦皮厂胡同8号楼居住了几十年的不少居民还是头一回见。“起初还担心建房期间的居住过度问题，没想到这么快就可以搬回来。”

将原本15个月的建造工期压缩至3个月，背后依靠的正是日益成熟的建造工艺——混凝土模块化集成建造技术。

“与传统建造方式相比，模块化集成建筑能够将建造时间压缩至原来的20%。”中建海龙北京公司负责人陶阳向记者表示，这次改造采用了工厂生产与现场施工双线并行模式。通过科学规划，整栋建筑被划分为55个混凝土模块，待工厂加工完成后再送至施工现场吊装组建完成。

模块化建造提升建造速度，也有效降低了噪音、粉尘污染……理念和技术创新，结出是实实在在的绿色成果，带来的是更温暖的民生温度。

模块化建造施工现场。受访者供图

顺应发展所需、民生所盼，各地城市更新工作正朝着更精细化的方向加速落地，一项项解决群众“急难愁盼”的创新举措出现在各地案头上、街巷间。

2019年以来，我国累计新开工改造城镇的老旧小区25.88万个，惠及了4434万户、约1.1亿居民；同时，增设养老、托育等各类社区服务设施7.27万个，新增文化休闲、体育健身场地2800多万平方米，建设口袋公园4万多个、城市绿道10万多公里，让城市宜居更乐居。

从各地看，目前，北京已形成了以更新条例为统领、专项规划和行动计划为基础、各项配套政策为支撑的政策体系，城市更新项目库数量已从2021年的619个增长至2024年的1167个，项目范围涵盖居住、产业、公共空间等多方面；今年，上海将完成31万平方米不成套旧住房改造，并以工业遗产绿色改造为抓手，统筹推进城市公共示范区建设，让居民在家门口便可尽享人文、绿色、温暖的城市体验；天津则将加快立法研究，从法治层面着手，规范、保障城市更新可持续发展。

人民城市人民建、人民城市为人民。倪虹表示，要适应城市发展进入城市更新阶段的新要求，进一步深化城市规划建设治理改革，建立可持续的城市更新模式和政策法规，打造宜居、韧性、智慧城市，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。

(责编：王仁宏、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经