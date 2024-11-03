如果用食物去标记时节

那秋冬之交一定少不了

红枣、柿子、板栗、烤地瓜

药食兼用的红枣

更是寄托了人们

对健康长寿的美好愿望

“一日食三枣，郎中不用找”

“门前一棵枣，红颜直到老”

……

关于红枣的各种谚语

在民间广为流传

全国红枣的“半壁江山”

红枣属鼠李科枣属植物

喜光、耐旱、抗风

适应性强

种植范围广

传统优势产区

主要分布在黄河中下游的

陕西、山西、河南、山东等地

近年来

新疆大力发展特色林果产业

红枣产业异军突起

产量稳居全国第一

2022年

全国红枣产量747.2万吨

新疆占到了337.9万吨

主产地州主要有和田地区

喀什地区、阿克苏地区

和巴音郭楞蒙古自治州等

和田地区位于新疆最南端

南部雄伟的昆仑高山

呈弧形横贯东西

峰峦重叠、山势险峻

自山麓向北

各河流冲积扇平原绿洲绵延分布

扇缘连接塔克拉玛干沙漠

直至塔里木盆地中心

每天10小时的日照

保障了充分的光合作用

全年长达220余天的无霜期

让林果拥有更长的成熟期

碱性沙质土壤和冰山雪水的灌溉

带来丰富的矿物质

赋予了和田大枣

果形大、颗粒饱满

果肉厚实、皮薄核小

营养丰富、口味甜醇的特质

跨越千里的“天然珍品”

我国红枣种植历史悠久

种质资源丰富

《中国果树志·枣卷》中

共载入枣品种700余个

新疆红枣品种繁多

和田地区主要种植

骏枣、灰枣、冬枣

尼雅蟠枣等

骏枣、灰枣、冬枣

是市场上主流的红枣品种

骏枣原产于山西交城

为大果型优良品种

果实呈圆柱形或长倒卵形

单果最大可达50克以上

果肉厚实

口感细腻松脆

灰枣又名新郑大枣

原产于河南新郑

干枣颜色深红、果肉致密

入口绵密香甜

果实富有弹性

受压后能复原

耐贮运

冬枣别名冻枣

苹果枣、冰糖枣等

原产河北黄骅、盐山

和山东沾化、枣庄等地

果实圆形，似小苹果

果肉细嫩酥脆

多汁、味甜

鲜食口感好

2024年

和田地区红枣种植面积80.6万亩

预计产量21.86万吨

产值达27.2亿元

其中骏枣58.5万亩

灰枣20.1万亩

冬枣、七月鲜、蟠枣、伏脆蜜

秋密等品种鲜枣近2万亩

沙漠边缘的“绿洲果园”

在和田

干制红枣占比近97%

每年10月

待大枣变红后

借助充足的阳光

和干燥的气候

采取挂树晾干的方式

进行“吊干”

待枣瓣发黑、供糖封死

自然十成熟时再进行采收

最大限度增加大枣的

甜度和风味

干制红枣通常根据

果形、色泽、果个大小、含糖量

等指标来进行分级

以骏枣为例

特级果要求

果形饱满、果肉肥厚

鲜艳有光泽

果实横径不小于32毫米

1千克枣果数不大于70个

含糖量不低于75%

红枣素有“铁杆庄稼”之称

不仅经济效益突出

也是发展节水型林果业的

首选良种

在干旱少雨的南疆地区

还兼具防风固沙的生态功能

环塔克拉玛干沙漠的大片枣园

便是抵御风沙侵袭

保护绿洲的一道天然屏障

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来源｜人民网

总策划｜张玉珂

监制｜李娜 唐晓勇 刘云

策划｜翟巧红 赵雯

文案｜杨睿 李欣洋

字体｜万祥生

设计｜赵雯

支持｜和田地区融媒体中心 和田市融媒体中心 和田县融媒体中心 第十四师昆玉市融媒体中心

数据｜《中国农村统计年鉴2023》 《新疆维吾尔自治区2022年国民经济和社会发展统计公报》

(责编：乔业琼、吕骞)

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