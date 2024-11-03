焦磊

地理标志作为重要的知识产权保护对象，既是地方历史文化传承的载体，也是促进区域经济发展的重要引擎。

在日前举办的“知识产权助力新时代西部大开发”新闻发布会上，国家知识产权局新闻发言人、办公室主任衡付广介绍，截至今年9月底，西部地区各省份累计认定地理标志产品931个，批准地理标志集体商标、证明商标2389件，分别占全国的38.8%和33.3%。

据了解，国家知识产权局支持西部地区地理标志产业发展，做好“土特产”这篇大文章，建设42个国家地理标志产品保护示范区，实施15个地理标志保护工程项目，西部地区地理标志直接年产值达4298.4亿元。这些数据显示出地理标志在推动地方经济发展中的重要作用。

以陕西省渭南市富平县为例，自2021年9月获批创建国家地理标志产品保护示范区以来，富平县持续聚合地理标志产品优势，不断激活相关产业全链条升级，走出了一条“地理标志+全产业链”发展的新路径，为全县乡村振兴和高质量发展提供了有力支撑。

日前，“知识产权新闻发布地方行活动”媒体团来到渭南市富平县，调研地理标志赋能地方产业发展新路径。在富平县华丽柿子专业合作社，媒体团看到红彤彤的柿子挂满支架，工厂车间一派忙碌的景象。

华丽柿子专业合作社进行直播售卖柿饼。人民网 焦磊摄

富平县华丽柿子专业合作社理事长石华丽介绍，华丽柿子专业合作社集柿子种植、柿饼加工、销售为一体，形成柿子产业带动乡村旅游发展新格局。

“‘富平柿饼’获得国家地理标志产品保护有效扩大了我们市场，也让更多的消费者愿意购买我们的柿饼。”石华丽说。

据了解，2008年，“富平柿饼”获得国家地理标志产品保护，2023年富平柿饼全产业链产值达到65亿元，截至目前，“富平柿饼”品牌价值为23.88亿元。

当下，地理标志产品的开发和推广正逐步向多样化、高附加值的地理标志产品发展。

在重庆江津区，这里花椒历史悠久，既获评了“地理标志产品保护”，又注册了“地理标志证明商标”，是当地的“金字招牌”。作为中国的花椒之乡，江津青花椒产量占全国的15%至20%，保鲜花椒占据全国市场90%以上的份额。2024年其全产业链综合产值达55亿元。

花椒博物馆。人民网 焦磊摄

走进位于江津区的全国首个花椒博物馆，浓郁的花椒香充斥鼻间，媒体团被花椒精油、花椒面膜、花椒香皂、花椒啤酒等各式花椒相关产品所吸引。

“我们不仅构建全产业标准体系，也在壮大加工生产体系，已建成国内花椒加工行业生产规模最大、产品品种最多、技术设备最先进、综合实力最强的加工生产体系。”江津区相关负责人介绍，该区现有花椒加工业生产线41条，冷链仓储保鲜设施5.3万余立方米，村级青花椒集中烘烤点5个，花椒初加工转化率达到99%，并开发出食品、保健、医药、化工等4个系列52个产品。

“江津花椒”全产业链的发展离不开知识产权的保驾护航。通过登记注册“江津花椒”专用图形标识，江津深入实施商标品牌战略和地理标志运用促进工程，塑造花椒品牌文化，扩大产品影响力。

江津区知识产权局有关负责人介绍，近年来，江津区知识产权局聚焦江津花椒国家地理标志产品保护示范区建设，深入实施品牌战略，形成了17家企业使用地标专用标识，和148件企业商标、39项企业专利深度融合的品牌矩阵。目前，江津花椒品牌价值已达64.04亿元。

除了“重庆火锅”，重庆小面作为重庆的另一张美食名片，其相关知识产权受到广泛关注。

媒体团走进重庆大渡口区重庆小面产业园，相关负责人介绍，今年年初，国家知识产权局公布的首批参加“千企百城”商标品牌价值提升行动名单中，区域共用品牌“渝面侠”入选首批区域商标品牌培育名单，成为重庆唯一入选这一名单的商标品牌。

如今，一条上中下游主配协同的小面产业链已初具规模。重庆小面产业园，已引育相关企业69家，打造小面独立品牌17个，产品远销30多个国家和地区，全产业营收突破50亿元。呼啦面馆、井谷元、道友食品、辣来主义等一大批重点企业在产业园加速聚集。

“在小面产品方面，我们建成了全市第一条智能化、自动化的重庆小面生产线，用于生产加工面条。围绕这条生产线，我们目前已经获得了2项发明专利、5项实用新型专利。”井谷元董事长傅勇说。

按规划，到2026年，以重庆小面为主导的快消品产业年营业收入突破300亿元，累计培育聚集企业200家，聚集重庆小面品牌200个以上，培育形成全网“爆款”产品20个以上。

在“知识产权助力新时代西部大开发”新闻发布会上，重庆市知识产权局局长何大伟介绍，川渝两地制定出台三批川渝知识产权合作重点保护名录，涵盖重点商标品牌、高价值专利、优质地理标志三大重点领域，涉及600个知识产权重点保护企业或品牌。同时，开展包括2022年度“巴蜀味道”在内的跨区域知识产权联合执法、应急联动和协同处置等。

(责编：乔业琼、吕骞)

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