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一揽子增量政策效应显现 10月PMI三大指数均位于临界点以上

2024年11月03日10:08 | 来源：人民网
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人民网北京11月3日电 （焦磊）国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会最新发布数据显示，10月份，制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.1%、50.2%和50.8%，比上月分别上升0.3个、0.2个和0.4个百分点，三大指数均位于临界点以上。

对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读称，10月份，随着一揽子增量政策加力推出以及已出台的存量政策效应逐步显现，我国经济景气水平继续回升向好。

“在强有力的稳增长政策带动下，制造业PMI指数时隔5个月重返扩张区间。”东方金诚首席宏观分析师王青表示，本次一揽子增量政策规模较大，正在对市场信心和经济运行起到明显的提振作用。其中，预期改善带动生产提速是主要推动力量。

数据显示，10月制造业PMI生产指数大幅上升0.8个百分点，达到52.0%的近6个月最高水平。制造业企业生产扩张加快。新订单指数为50.0%，比上月上升0.1个百分点，升至临界点。从行业看，通用设备、汽车、电气机械器材等行业生产指数和新订单指数均位于54.0%以上，产需释放较快。

国泰君安证券宏观联席首席分析师黄汝南分析，以上数据表明内需出现明显改善。新订单指数为50%，较上月提升0.1个百分点，如果用新订单减去新出口订单来衡量内需的变化，则该指标10月为2.7%，较上月提升0.3个百分点，与今年2月的高点持平，表明10月新订单改善主要由内需回升所贡献。

王青表示，一揽子增量政策对市场信心的提振作用明显，集中体现在10月生产经营活动预期指数升至54.0%，较上月大幅上升2个百分点，为近21个月以来最大环比上升幅度。

近期，受部分大宗商品价格上涨等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为53.4%和49.9%，比上月上升8.3和5.9个百分点，制造业市场价格总体水平明显改善。

“预期改善带动下，9月末以来钢铁、铜、铝和水泥等大宗商品价格普遍经历一轮上冲过程。这是10月制造业PMI指数中的两个价格指数大幅上升，特别是主要原材料购进价格指数升至扩张区间的主要原因。”王青说。

10月份，非制造业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.2个百分点，重回景气区间。从行业看，受国庆假期带动，与居民旅游出行相关的铁路运输、航空运输、生态保护及公共设施管理等行业商务活动指数均升至55.0%以上较高景气区间，市场活跃度明显提升；邮政、电信广播电视及卫星传输服务等行业商务活动指数在60.0%以上高位运行，业务总量保持较快增长。

“一揽子增量政策出台后，资本市场信心受到明显提振。”王青说。

从市场预期看，业务活动预期指数为56.2%，比上月上升1.6个百分点，升至较高景气区间，其中铁路运输、邮政、货币金融服务、资本市场服务等行业业务活动预期指数均高于65.0%，相关行业企业对市场发展前景看好。

黄汝南表示，展望四季度，9月下旬以来，一揽子增量政策的出台对提振内需、防范风险和增强投资者信心发挥了显著作用。预计四季度GDP同比增速将较三季度明显回升，全年能够实现5%左右的经济目标。

王青认为，伴随新一轮稳增长政策落地显效，以及还有部分一揽子增量政策“在路上”，11月和12月官方制造业PMI指数还有上行空间，四季度宏观经济景气度会明显改善。

(责编：乔业琼、吕骞)
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