人民网北京11月3日电 （记者赵竹青）11月2日，《2024年中国区域创新能力评价报告》（以下简称《报告》）在北京发布。《报告》显示，2024年，广东省区域创新能力综合排名依然保持第1位，连续8年居全国首位；江苏、北京分别排名第2位和第3位，浙江和上海分别排名第4位和第5位，前5位排名与去年保持一致。排名前10名的地区还有山东、安徽、湖北、湖南和陕西。

从排名变化情况看，2024年排名上升的地区有8个，分别是江苏、陕西、天津、辽宁、河北、山西、内蒙古和新疆。其中，天津排名上升6位，创新转型效果明显；辽宁和山西均上升5位，创新驱动产业发展和转型效果明显；内蒙古和新疆分别上升4位和3位，成为西部创新转型的典型。

科学、权威评价一个地区的区域创新能力是一项系统工程。《报告》作为“国家创新调查制度系列报告”之一，是在科技部支持下，由中国科技发展战略研究小组联合中国科学院大学中国创新创业管理研究中心编写，已连续发布25年，是国内权威的区域发展评价报告。《报告》建立了四级指标体系，其中一级指标5个、二级指标20个、三级指标40个，基础指标138个，充分反映各地区在知识创造、知识获取、企业创新、创新环境等方面的表现。

(责编：赵竹青、吕骞)

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